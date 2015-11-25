Призвание учителя – служение народу 1553 Аршагуль РЫСБАЕВА, Ирина КАЛАЧЕВА, сотрудники Национального научно-практического, образовательного и оздоровительного центра «Бөбек»

Среди участников – представители Министерства образования и науки, Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина, Национального центра повышения квалификации "Өрлеу", руководители управлений образования, ректоры вузов, руководство и сотрудники центра "Бөбек", учителя "Самопознания".



С приветственным словом выступила Сара Алпысовна Назарбаева – автор программы нравственно-духовного образования "Самопознание", призванной утверж­дать общечеловеческие ценности. Она подчеркнула особую значимость встречи и ясно обозначила цель: ставить насущные вопросы и вместе искать пути их решения. Спикер объяснила необходимость подготовить подрастающее поколение к жизни, помочь молодежи осмыслить главное знание – о самом себе, истинной человеческой природе. В качестве одного из ключевых обсуждался вопрос о профессиональной подготовке учителей "Самопознания".



– Именно через образование мы возродим в современном обществе духовно-нравственные ценности, чтобы каждый человек мог в полной мере реализовать заложенные от рождения способности и тем самым приносить пользу не только нашему государству, но и всем людям на Земле, – отметила Сара Алпысовна.

Глубоко права автор "Самопознания": вместо слов "работа, работать" педагогам следует употреблять понятия "служить, служение". Служить людям так, чтобы они приобрели духовно-нравственное образование, так, чтобы общество наконец избавилось от моральных пороков и люди научились жить в мире и согласии, решать свои проб­лемы, проявляя спокойствие, терпение, благородство и великодушие. Служение делу воспитания нравственно здорового поколения, формирования высокой духовности в обществе – не это ли великая цель деятельности каждого, кому имя – Учитель!

Наша общая задача, подчеркнула Сара Алпысовна, – переосмысление мировоззрения. Нужно научиться любить и уважать себя, быть ответственным за мысли, слова и поступки, жить в согласии с совестью, честно заниматься делом, которое по душе, помогать людям, быть благодарным, научить всему этому молодых, идущих за нами… А это значит – каждого ребенка научить быть Человеком! В ходе встречи автор "Самопо­знания" часто обращалась к опыту народа в духовно-нравственном воспитании детей:



– Когда-то моя бабушка говорила: "Жақсылық жаса, жамандық жасама", то есть "Делай добро и никогда не делай зла", – вспоминала она. – Мы были молоды и не обращали особого внимания на эти слова, а ведь в них – глубокая мудрость!

Эти слова еще раз подчеркивают актуальность вопросов духовно-нравственного образования, по сути своей уходящих корнями к истокам человеческой духовности. Сара Алпысовна поблагодарила участников встречи за честный труд во имя возрож­дения высокой духовности на Земле. В качестве ответного слова прозвучало выступ­ление учителя "Самопознания" гимназии №60 Алматы Галины Ходаевой. Галина Вячеславовна успешно завершила краткосрочные курсы по программе "Самопознание", и в настоящее время она – слушатель трехмесячных курсов. Занятия помогли ей осознать особую миссию учителя, воспитывающего личным примером.



Об особенностях курсов рассказала разработчик обновленной программы, заместитель директора Института гармоничного развития человека центра "Бөбек" кандидат педагогических наук Рысты Мукажанова. Цель занятий – преображение личности учителя, развитие его духовно-нравственных убеждений, позитивного мышления, стремления жить в единстве мысли, слова и дела, что способствует реализации потенциала истинного лидера. Рысты Абдразаковна особо подчеркнула метапредметную роль самопознания в современной системе образования. Теперь все учителя, прошедшие курсы, строят педагогическую деятельность на основе общечеловеческих ценностей. Вместе с тем в выступлении Р. Мукажановой прозвучала тревога по поводу появления на книжном рынке учебной литературы по нравственно-духовному образованию, идущей вразрез с идеями настоящей программы. Важно обратить внимание на то, что все учебники и учебные пособия должны проходить экспертизу в центре "Бөбек", который по праву служит главной научной и творческой лабораторией по разработке программы нравственно-духовного образования "Самопознание".



Участники встречи проявили интерес к вопросам мониторинга, задача которого – постоянное отслеживание хода внедрения и анализа промежуточных результатов опыта реализации программы "Самопознание". В прошлом году приказом министра образования и науки был утвержден список пилотных организаций образования, куда вошли детские сады, школы и колледжи четырех регионов нашей страны. Сотрудниками Института гармоничного развития ННПООЦ "Бөбек" отмечалось: ответы учащихся на вопросы анкеты по программе "Самопо­знание" указывают на то, что большинство детей уверены в необходимости глубокого осмысления вопросов самосовершенствования. Также подчеркивалось, что в ходе проведения семинаров по оказанию методической помощи в реализации программы "Самопознание" представители управлений образования не раз обращались с предложением провести семинары для сотрудников акиматов областей, городов, районов. Таким образом, в современное общество приходит понимание роли и значения фундаментальных духовных ценностей и ориентиров.



Президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Жанбол Жилбаев, продолжая мысль о высокой духовности, отметил, что основным механизмом реализации принятых в нынешнем году Концептуальных основ воспитания стала программа нравственно-духовного образования "Самопознание". Участники заседания единогласно приняли за основу проект рекомендаций, в котором нашли отражение актуальные идеи, высказанные в ходе встречи. Вице-министр образования и науки Есенгазы Имангалиев, директор департамента дошкольного и среднего образования и информационных технологий Министерства образования и науки Жаныл Жонтаева и другие представители министерства заверили участников мероприятия, что будут созданы все условия для внедрения программы "Самопознание" в целостный педагогический процесс образовательных организаций и распространения ее идей в социуме. И это тесным образом связано с профессиональной подготовкой и переподготовкой педагогов. Сам дух VIII заседания Республиканского совета по нравственно-духовному образованию был пронизан гуманистической идеей утверждения общечеловеческих ценностей в обществе. А это безусловный фактор процветания нашего народа, стремящегося воспитать молодое поколение честными и благородными людьми.

