В Казнете распространился дипфейк с участием Токаева

В соцсетях распространяется видеоролик, в котором президент РК Касым-Жомарт Токаев призывает казахстанцев инвестировать в недавно созданную Илоном Маском инвестиционную платформу

Фото: stopfake.kz

Это дипфейк, сообщают фактчекеры из Stopfake.kz

Они проверили ролик при помощи онлайн-детектора дипфейков и установили, что видео сгенерировано нейросетью.

В крупных казахстанских или англоязычных СМИ нет сообщений о том, что Илон Маск и правительство РК совместно разработали некую инвестиционную платформу. Подобные сообщения также отсутствуют и на официальном сайте президента РК.

В Сети есть множество публикаций об инвестиционной платформе Илона Маска. Все упоминания о ней гласят, что это обман. На самом деле никакой платформы для пассивного заработка Илон Маск не создавал, а приглашения вложить деньги в подобные стартапы – дело рук кибермошенников.

Таким образом, верить распространяемому сообщению не нужно. Видео с участием президента РК – дипфейк, а инвестиционной платформы от Илона Маска не существует, заключили аналитики.