Водителей предупреждают о возможных затруднениях передвижения транспорта на отдельных участках

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пограничная служба КНБ РК проинформировала, что в автомобильных пунктах пропуска «Желкуар», «Аят», «Убаган», «Акбалшык» Костанайской области и «Кызыл жар» СКО возможны затруднения при прохождении транспорта, сообщает Kazpravda.kz

«Данная ситуация связана с проведением ремонтных работ на российских пунктах пропуска «Мариинский», «Николаевка», «Звериноголовское», «Воскресенское» и «Казанское» (с 15 августа 2025 года). Просим учесть данные обстоятельства и заблаговременно корректировать маршрут передвижения», – сказано в информации.

Там же добавили, что иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.