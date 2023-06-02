Проблему лудомании обсудили на заседании Совета по молодежной политике при президенте РК

Под председательством государственного советника Ерлана Карина в городе Семее прошло выездное заседание Совета по молодежной политике при президенте Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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На заседании совета был обсужден вопрос противодействия незаконному игорному бизнесу и проблема лудомании среди казахстанской молодежи.

В обсуждении темы вместе с членами совета приняли участие руководство Министерства культуры и спорта, депутаты Мажилиса Парламента, а также представители неправительственного сектора, которые рассказали о проводимой работе, направленной на борьбу и противодействие незаконному игорному бизнесу, законодательных инициативах, вопросах профилактики лудомании.

Государственный советник отметил, что борьба с лудоманией может быть эффективна только лишь благодаря совместным усилиям госорганов и общественных институтов. Ерлан Карин призвал членов совета продолжать активно участвовать в формировании и продвижении актуальной молодежной повестки, чтобы эффективно решать насущные проблемы казахстанской молодежи.

По итогам рабочей встречи были выработаны конкретные рекомендации для государственных органов с вовлечением общественности в информационно-профилактическую работу.