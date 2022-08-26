Проблемы берут на карандаш

Депутаты Сената продолжают поездки в регионы, встречаются с избирателями, знакомясь с ходом реализации государственных программ развития, и берут на карандаш существующие проблемы.

Так, сенатор Бекболат Орынбеков в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область посетил Шуский район, где ознакомился с проектами специальной экономической зоны «Таразский химический парк».

– Для избежания стагнации работы экономической зоны необходимо уделить внимание открытию производственных центров и по другим направлениям, помимо химического, – отметил Бекболат Орынбеков.

Парламентарий также ознакомился с ходом строительства межрайонного детского реабилитационного центра и школы имени аль-Фараби. Кроме того, побывал в Сарысуском и Таласском районах Жамбылской области, поинтересовавшись строительством медицинских амбулаторий в поселках Дегерес и Есейхан, а также ремонтом в Койгельдинской средней школе.

С деятельностью фермерских хозяйств Казыгуртского района Туркестанской области ознакомились Али Бектаев и Алимжан Куртаев. В производственном кооперативе «Бірлік», где идет сбор урожая яблок, фермеры рассказали о том, что за последние 10 лет площадь яблоневых садов превысила 604 гектара. В производственном кооперативе работают сотни жителей района. На сегодня собрано более 500 тонн яблок, которые экс­портируются в соседние страны. Это производство показывает важность диверсификации сельского хозяйства.

Кроме того, депутаты встретились с предпринимателями района и главами крестьянских хозяйств, обменявшись мнениями об уровне социально-экономического развития страны. Сенаторы в свою очередь рассказали о проводимой в Парламенте работе, а также о политических реформах, инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

– Интенсивное садоводство приносит в 1,5–3 раза больше прибыли на гектар, чем зерновое и хлопковое хозяйство. Это очень важно для сельских жителей. В связи с этим профильным ведомствам необходимо больше поддерживать данную сферу путем внедрения, в частности, теплосберегающих технологий, – сказал сенатор Али Бектаев.

В Сайрамском районе Туркестанской области депутаты встретились с местными жителями и ознакомились с работой крестьянского хозяйства Колкентского сельского округа. Здесь поднимались вопросы необоснованного роста цен на продукты питания и сельхозпродукцию, социального обеспечения населения, дефицита сельскохозяйственных угодий и проблемные вопросы орошения земель.

В Бейнеуском, Каракиянском и Мангистауском районах Мангистауской области побывали Серикбай Трумов, Суиндик Алдашев и Бактыбай Чельпеков. Сенаторы обсудили с земляками проблемы инфраструктурных проектов региона, в том числе касающихся работы железнодорожного вокзала, состояния автодорог и процедуры госзакупок. Депутаты акцентировали внимание на качестве и сроках строительства дороги республиканского значения Курык – Жетыбай в Каракиянском районе и выразили готовность оказывать содействие в решении организационных воп­росов. Они также посетили село Тажен Бейнеуского района, где ознакомились с деятельностью таможенного поста «Тажен» и поговорили с работниками инстанции. Кроме того, обсуждены вопросы предстоящей законо­творческой работы Сената Парламента, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан.

Депутат Жанболат Жоргенбаев рассказал о ходе реализации государственных программ и мерах социальной поддержки казах­станцев жителям ряда районов области, трудовым коллективам и активистам.

Сельчане в свою очередь, поблагодарив сенатора за участие в решении задач районов, обратились с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в Земельный кодекс. Они также попросили содействия в вопросах обеспечения районов горюче-смазочными материалами и доступа к технике через лизинг.

– Ваше доверие для меня ценно. Все предложения и обращения, высказанные сегодня, так же, как и на ранних встречах, будут изучены и учтены при принятии соответствующих законов, – заключил Жанболат Жоргенбаев.

В ходе встречи сенатор остановился на политических и конституционных реформах, проводимых в стране по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, и отметил важность принятых Сенатом Парламента законов для казахстанского общества.

Депутаты Мурат Бактиярулы и Акмарал Альназарова посетили Кармакшинский и Казалинский районы Кызылординской области. Здесь они получили информацию о переводе школ и больниц на газовую систему отопления, а также о капитальном ремонте учебных заведений и строительстве аллеи в честь поэтов региона.

В ходе встреч с трудовыми коллективами и жителями районов парламентарии рассказали землякам об итогах работы Сената за прошедшую сессию и совместно обсудили актуальные проблемы, в том числе касающиеся сроков обеспечения районов природным газом.

Сенатор Султанбек Макежанов встретился с крупными строительными компаниями-застройщиками города Алматы. Руководители строительных компаний озвучили проблемные вопросы, связанные с ростом цен на строительные материалы. Сенатору сообщили, что в связи с этим себестоимость строительства за последнее время выросла более чем на 20%.

– Немаловажно отметить, что в этом году на фоне транспорт­но-логистического кризиса, возникшего из-за сложившейся геополитической ситуации, в Казахстане, как и в других странах, острее становится вопрос удорожания строительства объектов, – сказал Султанбек Макежанов.

Застройщики также рассказали сенатору, что основные причины роста себестоимости строительства в комплексе зависят от повышения стоимости местных строительных материалов, ускорения темпов инфляции, увеличения спроса на жилье, а также дефицита рабочей силы.