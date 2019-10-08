Проблемы детей решат с помощью технологий. В Нур-Султане открылась новая IT-лаборатория

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Astana Hub совместно с ЮНИСЕФ запустили в действие лабораторию социальных инноваций Social Innovation в Нур-Султане, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Конечной целью лаборатории является успешное пилотирование проектов, которые решают социальные вопросы детей по средствам IT-инноваций. У нас упор делается на это. IT-решения позволяют сделать охват вопроса шире, потому что основная проблема в неосведомленности граждан о социальных мерах поддержки и проблемах детей", – рассказал руководитель лаборатории Social Innovation Асет Досымханов.
Он отметил, что в Astana Hub будут бесплатно предоставляться рабочие места, где люди смогут заниматься своими проектами.
"По мере того, как они будут разрабатывать прототип или дорабатывать свое решение, наша задача обеспечить их менторами, которые обучат их по части бизнеса, а также техническими специалистами. Нам было очень важно участие представителя компании Microsoft, потому что они обладают технологиями и компетенцией", – продолжил он.
По его словам, в настоящее время в лаборатории представлено 30 проектов, над реализацией которых будут трудиться специалисты по блокчейн-технологиям и искусственному интеллекту.
"У нас есть проект, который будет предоставлять различные консультации для мам. В отношении детей можно сделать такое же приложение, и уже распространять в школах. Также, например, у нас есть законодательное ограничение, что девушка-подросток не может попасть к гинекологу без сопровождения родителей. В таких случаях, через некоторые цифровые решения, в том числе через мобильные приложения девушка сможет задать интересующий ее вопрос", – проинформировал руководитель лаборатории.
Он привел в пример еще один проект, который будет заниматься сбором информации о случаях насилия в отношении детей и оперативно уведомлять соответствующие госорганы.
"Это одно из решений, которое поможет централизованно собирать информацию со всех школьных учреждений и оперативно отрабатывать такие случаи. Ведь дети не всегда звонят в call-центры из-за таких случаев, не хотят раскрывать свою личность. Поэтому очень важно сохранять анонимность", – сказал Асет Досымханов.
Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен отметил, что для детей сейчас существует очень много вызовов.
"Мы совместно с Astana Hub продвигаем новые возможности и технологические решения в этом направлении. Тема конкретных проектов еще должна быть определена. Однако, на глобальном уровне есть много возможностей, как можно помочь детям через технологии", – отметил он.
По его словам, к примеру, когда возникает какая-то эпидемия, то болезнь, как правило, передается через социальные контакты, поэтому важно отслеживать передвижение детей.
"Сейчас все находятся в Сети, поэтому с помощью технологий можно отследить перемещение людей и принять превентивные меры, чтобы вирусы не распространялись. Это один из примеров, когда цифровые инновации и технологические решения могут помочь детям. Касательно Казахстана, здесь нужно определить, какие есть проблемы и уже решать конкретно их", – дополнил представитель ЮНИСЕФ.