Проблемы экспортных поставок Казахстана в Китай обсудили в главном таможенном управлении КНР

Расширение перечня экспортных поставок, а также исключение торговых барьеров между Казахстаном и Китаем обсудили на встрече министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев и заместитель министра главного таможенного управления КНР Сунь Юйнин, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций .

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Ранее в рамках визита в Поднебесную Ербол Карашукеев предложил пересмотреть неэффективные торговые подходы и перейти к признанию регионализации двух стран по эпизоотической безопасности, не ограничивая экспорт со всей территорией. В частности министр заручился поддержкой руководства СУАР и министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР в данном вопросе.

Глава ведомства выразил надежду, что в ближайшее время возобновятся поставки замороженного мяса в КНР, а также начнутся переговоры по рассмотрению ветеринарных требований и проектов протоколов на охлаждённую говядину, баранину, свинину, шкуры КРС и субпродукты. Аналогичная работа будет проведена по экспорту мяса птицы и птицеводческой продукции.

В результате переговоров будет подписан протокол между МСХ РК и Главным таможенным управлением КНР об инспекции, карантине и ветеринарно-санитарных требованиях к водной продукции, экспортируемой из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику. Это позволит расширить экспорт в Китай.

Кроме того, Ербол Карашукеев поднял вопрос по расширению регионов Казахстана имеющих доступ к экспорту пшеницы в Китай.

В продолжении темы экспорта растениеводческой продукции, министр отметил необходимость инспекции отечественных сельхозпредприятий по рапсу и картофелю, для дальнейшей их поставки на рынки Китая.

Также Казахстан намерен получить фитосанитарные требования на экспорт абрикосов, бахчевых и бобовых культур, макаронных изделий и других товаров.

Глава МСХ также предложил ГТУ пересмотреть решение приостановки экспорта ячменя из ряда регионов Казахстана. Отметим, в апреле китайская сторона приостановила экспорт ячменя со всех регионов страны, кроме Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей. При этом Казахстан ежегодно направляет списки отечественных предприятий по ячменю в ГТУ КНР для соответствующей регистрации. На 1 января 2023 года в Реестре находились 286 компаний, имеющих разрешение на поставку этой продукции в Китай.

Во время переговоров стороны также обсудили возможность сокращения сроков проведения анализов зерновых и масличных грузов на станциях Алашанькоу и Хоргос для улучшения пропускной способности. Также на повестке стоял вопрос обмена опытом и стажировки казахстанских ветеринарных инспекторов в КНР.

Ербол Карашукеев отметил, решение перечисленных проблем позволит вывести торговые отношения Казахстана и КНР на новый уровень, увеличить показатели взаимной торговли, а также облегчить порядок подтверждения качества продукции.