Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел Японии Такеши Ивая провели переговоры в Астане. В ходе встречи главы внешнеполитичес­ких ведомств подтвердили высокий уровень расширенного стратегичес­кого партнерства, обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений и повестку сотрудничества в формате ЦА + Япония, включая подготовку к шестистороннему саммиту на высшем уровне.

Как отметил Мурат Нуртлеу, казахстанская сторона воспринимает официальный визит главы японского внешнеполитического ведомства как шаг к выводу двусторонних отношений на новый уровень. Он подчеркнул, что Япония – на­дежный стратегический партнер Казахстана в Азиатском регионе, и для нашей страны дальнейшее укрепление дружественного, доверительного взаимодействия и политического диалога входит в число приоритетов.

Со своей стороны Такеши Ивая заявил, что Казахстан является важным партнером Японии в регионе Центральной Азии, разделяющим общие цели и устремления. Он высоко оценил текущее состояние казахско-японского партнерства, отметив наличие прочной основы для укрепления многогранного сот­рудничества.

– Основой двусторонних связей, безусловно, является торгово-экономическое сотрудничество. Япония входит в десятку крупнейших инвес­торов Казахстана. Объем накопленных прямых инвестиций из Японии в экономику Казахстана составляет порядка 9 миллиардов долларов. В нашей стране созданы максимально благоприятные условия для японских компаний, желающих выйти на казахстанский рынок. В прошлом году взаимный товарооборот приблизился­ к двум миллиардам долларов, и у нас есть все возможности для его дальнейшего увеличения, – отметил глава МИД РК.

В том числе Казахстан выразил готовность увеличить экспорт, включая поставки угля (115 млн тонн в год – крупнейший показатель в мире), металлургической, нефтехимической и пищевой продукции.

Страны заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в таких сферах, как горно-металлургическая отрасль, энергетика (в том числе развитие ВИЭ), инфраструктура, транспорт, логистика, продовольственная безопасность, промышленная кооперация, фармацевтика, развитие человеческих ресурсов и информационных технологий.

В частности, по словам главы МИД РК, Казахстан готов к совместной работе с японскими инвесторами над развитием Среднего коридора и внедрением цифровых технологий, включая искусственный интеллект.

Кроме того, министр сообщил, что в следующем году планируется­ запуск прямого рейса Алматы – Токио. Рассмотрены возможности обслуживания транзитных рейсов японских авиакомпаний в казах­станских аэропортах и создания логистических терминалов.

– Имеется большой потенциал сотрудничества в сферах атомной энергетики, производства и экспорта ядерного топлива, а также ядерной медицины. В нашей стране имеются богатые запасы редких и стратегически важных элементов, необходимых для зеленой трансформации и высоких технологий, – отметил Мурат Нуртлеу, добавив, что стороны обсуждают реализацию конкретных инвестиционных проектов в этой сфере.

Отдельное внимание было уделено развитию гуманитарных связей. В этом контексте глава МИД РК подчеркнул готовность нашей страны создать условия для открытия филиалов японских вузов в Казахстане.

Также в ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере ядерной медицины, здравоохранения и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Казахская сторона выразила заинтересованность в привлечении передовых японских технологий для повышения квалификации медицинских специалис­тов, а также в обмене опытом по системам раннего оповещения и мониторингу рисков.

В контексте достижения Целей устойчивого развития Казахстан пригласил Японию принять участие в Региональном экологическом саммите 2026 года.

Отдельно министры обсудили международную и региональную повестку, а также развитие сотрудничества в формате Центральная Азия+.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили поддержку глобальным усилиям по нераспространению ядерного оружия и подчеркнули необходимость достижения прогресса в сфере разоружения. Стороны остаются приверженными тесному сотрудничеству и взаимной поддержке на международной арене, в том числе в рамках ООН, МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По итогам переговоров министры подписали Соглашение между Правительством РК и Правительством Японии относительно гранта для реализации Программы экономического и социального развития.