Амбициозный республиканский проект «Читающая нация» нацелен на развитие культуры чтения среди казахстанцев всех возрастов. Проект стартует в пилотном режиме в трех регионах страны – в Карагандинской и Костанайской областях, а также в Шымкенте.

Цель проекта – сформировать привычку регулярного чтения и обеспечить население качественной литературой, как классичес­кой, так и современной. На первом этапе планируется охватить более 100 тыс. человек, среди которых – школьники, студенты, педагоги, представители госструктур и целые семьи.

Участникам предстоит прочесть 15 книг из специального списка, сформированного на основе результатов национального опроса «100 книг». В него вошли «Слова назидания» Абая, эпопея «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, трилогия «Кровь и пот» Абдижамила Нурпеисова и другие знаковые произведения казахской литературы.

Результатом чтения книг станут не только знания, но и солидные денежные призы. Как сообщил руководитель программы Бекарыстан Аманжолов, призовой фонд на городском уровне сос­тавляет 40 млн тенге. Победители будут определены по итогам выполнения всех условий конкурса. За первое место пре­дусмотрен 1 млн тенге, за второе – 600 тыс., за третье – 400 тыс. тенге. Возможность побороться за эти призы есть у каждого участника проекта – от школьника до госслужащего.

Одной из первых проект поддержала проректор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Узбекали Жанибекова Баршагуль Исабек, которая не только сама планирует пройти весь путь участника, но и намерена вовлечь в процесс студентов и преподавателей.

– Я внимательно ознакомилась с условиями конкурса, – говорит Баршагуль Исабек. – С октября по февраль студентам вузов будет предложено прочитать 15 книг. Я собираюсь активно проводить агитацию в университете – как среди студентов, так и среди своих коллег.

Организаторы подчеркивают: «Читающая нация» – это не разовая акция, а часть масштабной национальной стратегии. Программа рассчитана на долгосрочную перспективу и должна способствовать не только росту читательской активности, но и формированию интеллектуального общества, способного критически мыслить и развивать страну. Главная цель – вывести Казахстан в десятку самых читающих стран мира.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться до 30 сентября. После этого участники получат доступ к списку книг и правилам конкурса. Победителей будут определять не только по факту прочтения, но и по качеству выполненных заданий – отзывов, эссе и обсуждений.

Проект «Читающая нация» реализуется при поддержке общественных фондов, образовательных учреждений и министерств. Он станет частью широкой культурно-просветительской кампании, направленной на возрождение интереса к книге как источнику знаний, воспитания и личностного роста.