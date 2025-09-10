Прочти 15 книг – получи миллион Проекты 10 сентября 2025 г. 2:30 1 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Стартовал масштабный проект по продвижению культуры чтения фото автора Амбициозный республиканский проект «Читающая нация» нацелен на развитие культуры чтения среди казахстанцев всех возрастов. Проект стартует в пилотном режиме в трех регионах страны – в Карагандинской и Костанайской областях, а также в Шымкенте. Цель проекта – сформировать привычку регулярного чтения и обеспечить население качественной литературой, как классической, так и современной. На первом этапе планируется охватить более 100 тыс. человек, среди которых – школьники, студенты, педагоги, представители госструктур и целые семьи. Участникам предстоит прочесть 15 книг из специального списка, сформированного на основе результатов национального опроса «100 книг». В него вошли «Слова назидания» Абая, эпопея «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, трилогия «Кровь и пот» Абдижамила Нурпеисова и другие знаковые произведения казахской литературы. Результатом чтения книг станут не только знания, но и солидные денежные призы. Как сообщил руководитель программы Бекарыстан Аманжолов, призовой фонд на городском уровне составляет 40 млн тенге. Победители будут определены по итогам выполнения всех условий конкурса. За первое место предусмотрен 1 млн тенге, за второе – 600 тыс., за третье – 400 тыс. тенге. Возможность побороться за эти призы есть у каждого участника проекта – от школьника до госслужащего. Одной из первых проект поддержала проректор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Узбекали Жанибекова Баршагуль Исабек, которая не только сама планирует пройти весь путь участника, но и намерена вовлечь в процесс студентов и преподавателей. – Я внимательно ознакомилась с условиями конкурса, – говорит Баршагуль Исабек. – С октября по февраль студентам вузов будет предложено прочитать 15 книг. Я собираюсь активно проводить агитацию в университете – как среди студентов, так и среди своих коллег. Организаторы подчеркивают: «Читающая нация» – это не разовая акция, а часть масштабной национальной стратегии. Программа рассчитана на долгосрочную перспективу и должна способствовать не только росту читательской активности, но и формированию интеллектуального общества, способного критически мыслить и развивать страну. Главная цель – вывести Казахстан в десятку самых читающих стран мира. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться до 30 сентября. После этого участники получат доступ к списку книг и правилам конкурса. Победителей будут определять не только по факту прочтения, но и по качеству выполненных заданий – отзывов, эссе и обсуждений. Проект «Читающая нация» реализуется при поддержке общественных фондов, образовательных учреждений и министерств. Он станет частью широкой культурно-просветительской кампании, направленной на возрождение интереса к книге как источнику знаний, воспитания и личностного роста. #проект #чтение #Шамкент #Читающая нация