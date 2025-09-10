Прочти 15 книг – получи миллион

Проекты
1
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Стартовал масштабный проект по продвижению культуры чтения

фото автора

Амбициозный республиканский проект «Читающая нация» нацелен на развитие культуры чтения среди казахстанцев всех возрастов. Проект стартует в пилотном режиме в трех регионах страны – в Карагандинской и Костанайской областях, а также в Шымкенте.

Цель проекта – сформировать привычку регулярного чтения и обеспечить население качественной литературой, как классичес­кой, так и современной. На первом этапе планируется охватить более 100 тыс. человек, среди которых – школьники, студенты, педагоги, представители госструктур и целые семьи.

Участникам предстоит прочесть 15 книг из специального списка, сформированного на основе результатов национального опроса «100 книг». В него вошли «Слова назидания» Абая, эпопея «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, трилогия «Кровь и пот» Абдижамила Нурпеисова и другие знаковые произведения казахской литературы.

Результатом чтения книг станут не только знания, но и солидные денежные призы. Как сообщил руководитель программы Бекарыстан Аманжолов, призовой фонд на городском уровне сос­тавляет 40 млн тенге. Победители будут определены по итогам выполнения всех условий конкурса. За первое место пре­дусмотрен 1 млн тенге, за второе – 600 тыс., за третье – 400 тыс. тенге. Возможность побороться за эти призы есть у каждого участника проекта – от школьника до госслужащего.

Одной из первых проект поддержала проректор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Узбекали Жанибекова Баршагуль Исабек, которая не только сама планирует пройти весь путь участника, но и намерена вовлечь в процесс студентов и преподавателей.

– Я внимательно ознакомилась с условиями конкурса, – говорит Баршагуль Исабек. – С октября по февраль студентам вузов будет предложено прочитать 15 книг. Я собираюсь активно проводить агитацию в университете – как среди студентов, так и среди своих коллег.

Организаторы подчеркивают: «Читающая нация» – это не разовая акция, а часть масштабной национальной стратегии. Программа рассчитана на долгосрочную перспективу и должна способствовать не только росту читательской активности, но и формированию интеллектуального общества, способного критически мыслить и развивать страну. Главная цель – вывести Казахстан в десятку самых читающих стран мира.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться до 30 сентября. После этого участники получат доступ к списку книг и правилам конкурса. Победителей будут определять не только по факту прочтения, но и по качеству выполненных заданий – отзывов, эссе и обсуждений.

Проект «Читающая нация» реализуется при поддержке общественных фондов, образовательных учреждений и министерств. Он станет частью широкой культурно-просветительской кампании, направленной на возрождение интереса к книге как источнику знаний, воспитания и личностного роста.

#проект #чтение #Шамкент #Читающая нация

Популярное

Все
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Политические реформы и цифровой суверенитет
Контуры будущего определены
Там, где готовят востребованных специалистов
А лаборатория-то зеленая!
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Реабилитационный центр открылся в Сауране
Ждут сельчане новоселья
Обнять родителей спустя четверть века
Фальшивый конструктор
Прочти 15 книг – получи миллион
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Учение с увлечением
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Мост обрушился после ремонта
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
В Кызылординской области началась уборка риса
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
На пути к е-экономике будущего
Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Свое жилье – основа стабильности и благополучия
Путь воды
От древних карт – в цифровое будущее
Решать социальные проблемы общими усилиями

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]