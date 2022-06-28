Продлен срок годности вакцины Pfizer

Срок годности вакцины Комирнати (Pfizer) продлен с 9 до 12 месяцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

На основании письма представителя держателя регистрационного удостоверения вакцины Комирнати (Pfizer) и Протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 14 июня 2022 года внесены изменения в инструкцию по медицинскому применению вакцины Комирнати производителя Pfizer-BioNTech.

«В частности, изменения коснулись сроков годности вакцины. Внесенные дополнения в приказ председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК от 6 июня 2022 года № 213-НҚ предусматривают продление сроков годности серий вакцины Комирнати FK8911, FK9412, FL4209, FN1431 по 30 сентября 2022 года, а серия FN1673 продлена по 31 октября 2022 года», – сообщили в ведомстве.

Отметим, 26 апреля FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) и 7 апреля этого года Европейское медицинское агентство продлили срок годности вакцины Комирнати с 9 до 12 месяцев с учетом хранения при температуре от -90°C до -60°C и внесли соответствующее изменение в инструкции по медицинскому применению.

«Кроме того, Всемирная организация здравоохранения предоставила доступ Национальному центру экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий к материалам регистрационного досье вакцины Комирнати (Pfizer), где были рассмотрены результаты стабильности в части продления сроков годности невскрытых флаконов с вакциной Комирнати (Pfizer) с 9 до 12 месяцев», – добавили в комитете.

Напомним, в мае сообщалось, что в Казахстане осталось полмиллиона доз вакцины Pfizer со сроком годности до конца июня.