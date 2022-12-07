Продолжая обучение

Прием документов продлится до 12 декабря включительно через приемные комиссии вузов,­ в том числе виртуальные.

Образовательные гранты для обу­чения в магистратуре присуж­даются на конкурсной основе по результатам комп­лексного тестирования. «При подаче документов поступающий указывает одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения. Конкурс на присуждение образовательного гранта в магистратуру пройдет с 15 по 25 декабря текущего года. Поступающие в магистратуру могут претендовать на почти 4 тыс. государственных образовательных грантов», – сообщил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

По сведениям Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК, всего в комплекс­ном тестировании приняли участие более восьми тысяч человек. Пороговый балл набрали около 40% поступающих. Средний показатель – 69 баллов. Максимальный балл – 127 баллов из 150 возможных. В ходе проведения комплексного тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 80 участников, в том числе за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не были допущены 32 поступающих.