Экономика
Продуктов питания почти на 757 миллиардов тенге произведено в РК за полгода
Почти на 757 миллиардов тенге произведено продуктов питания в Казахстане за полгода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.    

Инвестиции в основной капитал сферы производства продуктов питания за первое полугодие текущего года составили 33,3 млрд тенге – на 32,2% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Заметим, прошлый год установил рекорд по капитальным вложениям в секторе: сразу 123,2 млрд тенге за январь–декабрь, плюс 30,8% к 2017-му.

По итогам первого полугодия текущего года почти 20% инвестиций сконцентрировала Алматинская область – 6,5 млрд тенге. Напомним, по итогам всего 2018 года в пищепром области проинвестировали сразу 25,3% всего объема капвложений в секторе: 31,2 млрд тенге, на 28,5% больше, чем годом ранее.

Алматинская область – ключевой регион для обеспечения продовольственной безопасности важнейшего мегаполиса страны – финансового центра, Алматы. Еще в мае 2011 года Первый Президент Н. Назарбаев поручил акимам Алматы и Алматинской области совместно с Министерством сельского хозяйства продумать и реализовать комплексный план мер по созданию продовольственного пояса вокруг Алматы с целью полностью обеспечить город собственным продовольствием.

В I квартале текущего года в рамках Меморандума между акиматами Алматинской области и города Алматы с участием близлежащих районов и города Капшагай в Южной столице проведены 140 ярмарок и реализовано продукции на 383,4 млн тенге. В зонах продовольственного пояса введены в эксплуатацию мясокомбинат на 8 тысяч тонн в Жамбылском районе и плодохранилища на 1 тысячу тонн в Енбекшиказахском районе.

За весь 2018 год в рамках меморандума было проведено 350 ярмарок, реализовано продукции на сумму 1,7 млрд тенге. Также 13 ноября 2018 года в Алматы проведена расширенная областная ярмарка, на которой жителям мегаполиса было продано сельскохозяйственных товаров на сумму 102,5 млн тенге. В районах Алматинской области, участвующих в продовольственном поясе города Алматы, в 2018 году запущен 21 инвестиционный проект на сумму 14,2 млрд тенге, создано 545 новых рабочих мест.

По итогам прошлого года более 14% всего производства продуктов питания в стоимостном выражении пришлось именно на Алматинскую область, лидирующую среди всех регионов РК по этому показателю: 221,2 млрд тенге, +24,9% за год. Всего по РК за январь–декабрь 2018-го было произведено продуктов питания на 1,56 трлн тенге – плюс 5,3% к 2017-му.

Только за первое полугодие пищевики страны выпустили продукции на 756,8 млрд тенге – на 1,2% больше, чем годом ранее. Наибольшие объемы традиционно пришлись на мукомольную сферу (137,4 млрд тенге), производство молочной продукции (132,7 млрд тенге) и мясопереработку (124,2 млрд тенге).

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