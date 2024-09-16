Продвигать идеи единства и согласия нужно через информирование и просвещение

Общество
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Экспертный диалог на тему «Единство и согласие – главные ценности Справедливого Казахстана» был организован Ассамблеей народа Казахстана, Министерством культуры и информации и Институтом прикладных этнополитических исследований. 

Благодаря участию широкого круга экспертов конференция стала важной площадкой для обсуждения современных трендов и подходов к укреплению межэтнического согласия и общенационального единства в рамках приоритетных направлений, обозначенных в Послании президента Казахстана.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов особо подчеркнул роль научно-экспертного сообщества в этой работе, а также отметил необходимость усиления взаимодействия между государственными органами, этнокультурными объединениями и гражданским обществом для дальнейшей реализации стратегических задач, направленных на поддержание межэтнической гармонии.

– Исследования и разработки ученых создают основу для глубокого понимания общественных процессов, внедрения идей общественно-политичеcкого согласия на всех этапах, – считает Марат Азильханов. – Не будет преувеличением подчеркнуть значимость работы научно-экспертного сообщества АНК. Многие положения Послания, касающиеся формирования нового качества нации, не могут быть достигнуты только через правовые механизмы, им должны сопутствовать глубокие изменения в культуре, ценностных ориентирах, менталитете общества. Их проводником и служит широкая деятельность экспертов.

Марат Азильханов обратил внимание участников конференции на вопросы, которые требуют, по его мнению, первоочередного решения. Во-первых, это институциональные изменения в государственной политике межэтнического согласия и единства с учетом этнодемографических и региональных процессов. 

– Происходит усложнение социальной структуры населения регионов. Появляются новые страты, учет интересов и потребностей которых необходим для того, чтобы получить полное представление о запросах современного общества, – отметил он. – Во-вторых, внимания требует изучение предпочтений нового поколения казахстанцев, которым предстоит жить в эпоху искусственного интеллекта, и уже сегодня они находятся в этой цифровой реальности. Как мы будем продвигать идеи единства и толерантности в этом новом формате – вот вопрос, который сегодня остро стоит перед экспертами. Стране необходимо поколение ответственных патриотов, и нам нужно защитить их от негативного влияния извне, продвигать идеи межэтнического согласия в понятных и близких для них форматах. 

Третье – воспитание взаимного уважения, толерантности, экологичности, чувства справедливости. Это не просто набор нравственных ценностей, а стратегии развития казахстанского общества, и сегодня очень важно понимать, по мнению спикера, как заставить их работать, не потеряв значения в новых интепретациях. 

Вице-министр культуры и информации Айзада Курманова отметила, что глава государства на первый план выдвигает верховенство закона, укрепление правопорядка как необходимые и обязательные условия для прогресса и развития нашего общества. Особо президент подчеркивает важность патриотизма и укрепления казахстанского единства. 

– Реализация данных задач требует участия и вовлеченности каждого гражданина, потому что без этого не может быть социального оптимизма, о котором говорил президент, – подчеркнула спикер. 

Она также отметила, что новое Послание стало закономерным продолжением государственной стратегии реформ, в том числе в сфере идеологии, политики, общественной жизни. 

– Ранее эти тезисы были озвучены на третьем съезде Национального курултая и сессиях АНК. Теперь нам нужно обсудить и выработать предложения по дальнейшему совершенствованию государственной политики в области межэтнических отношений.

Вектор глава государства задал четко: необходимо и дальше развивать такие черты нашего характера, как открытость и толерантность, которые являются основой единства и согласия в Казахстане. В нашей стране нет и не может быть притеснения по какому-либо признаку, в нашем обществе должны царить закон и порядок, – сказала Айзада Курманова.

По итогам конференции была принята резолюция, в которой участники наметили ряд ключевых направлений. Документ подчеркивает необходимость усиления информационной работы по продвижению государственной политики в сфере межэтнических отношений и активизации просветительской деятельности. 

В преддверии 30-летия Ассамблеи народа Казахстана в документе отмечены такие важные направления, как повышение роли государственного языка как средства межэтнического общения, широкое внедрение этномедиативных практик и продолжение международного сотрудничества в сфере этнополитики для обмена опытом с другими странами.

#АНК #толерантность #МКИ #госполитика

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