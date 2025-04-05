В нынешнем году Ассамблея народа Казахстана отмечает 30-летие. За это время она стала в нашем обществе опорой межэтнического согласия, социальной стабильности, укрепления общенациональной идентичности и зарекомендовала себя как эффективная этнополитическая модель, обеспечивающая сохранение мира, гармонии и единства.

Ассамблея народа Казахстана была основана 1 марта 1995 года по инициативе Первого Президента республики. В отличие от многих постсоветских стран, столкнувшихся с межэтническими конфликтами, наше государство сумело выстроить уникальную модель мирного сосуществования народов. АНК стала ключевой платформой для взаимодействия более чем 100 этносов, сыграв значимую роль в укреплении единства и обеспечении стабильности.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXXII сессии АНК, подчеркнул, что Ассамблея народа Казахстана – это уникальный институт, служащий делу укрепления единства и согласия в стране. Он отметил, что АНК объединяет все этносы, проживающие на священной казахской земле, и ее активистов можно по праву назвать посланниками единства.

На сегодняшний день в Казахстане действует более 1 000 этнокультурных объединений. В каждом регионе страны функ­ционируют дома дружбы, обеспечивающие поддерж­ку национальных культур, образовательных и социальных инициа­тив. Для укрепления диалога созданы советы матерей, аксакалов, молодежные организации и различные экспертные группы АНК. Кроме того, функ­ционируют общественные советы, где представители разных этносов вносят предложения по вопросам социальной политики и межэтнического согласия.

Ассамблея уделяет особое внимание сохранению и развитию языков и культур народов Казахстана. В стране работают более 90 воскресных школ, где преподают 23 национальных языка. В ведущих университетах созданы кафедры АНК, исследую­щие вопросы межэтнических отношений и формирования казахстанской идентичности.

Проект «Единство в много­образии» способствует изучению казахского языка представителями всех этнических групп, а также укреплению нашей национальной идентичности. В рамках образовательных инициатив АНК поддерживаются программы по сохранению культурного наследия, исследования в сфере этнополитики и межкультурного диалога.

Одним из приоритетных нап­равлений работы АНК является­ поддержка молодежи. В 2021 году было создано респуб­ликанское общественное объединение «Ассамблея жастары», ставшее платформой для консолидации молодежи и развития их социальной активности. Организация реализует проекты, направленные на образование, патриотическое воспитание, экологические инициативы, медиаграмотность и сохранение культурного наследия.

Ассамблея инициирует ежегодные форумы, где молодежь обсуждает вопросы этнокультурного взаимодействия, граж­данской идентичности и укреп­ления межнационального согласия. Важную роль в популяризации государственного языка играют республиканский форум «Ұлы даланың – ұлтаралық тілі» и культурно-просветительский проект «Мың бала».

Ассамблея народа Казах­стана активно участвует в благотворительных инициативах, оказывая поддержку тем, кто в ней нуж­дается. Одним из масштабных проектов в этой сфере является «Жүректен – жүрекке», направленный на оказание помощи пострадавшим от природных катастроф. В рамках этого проек­та были развернуты республиканские и региональные штабы для сбора и распределения гуманитарной помощи. Благодаря усилиям более 12 тыс. волонтеров этнокультурных объединений в пострадавшие регионы было отправлено свыше 1 500 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости на сумму около 770 млн тенге.

Помимо экстренной помощи, АНК реализует долгосрочные программы поддержки социаль­но уязвимых слоев населения, малообеспеченных семей и ветеранов. Значимой инициативой является проект «Қайырымды ұлт», способствующий развитию волонтерского движения и социальных инициатив.

Для эффективной координации благотворительной дея­тельности в каждом регионе на базе домов дружбы созданы центры «Жомарт жан», которые оперативно реагируют на запросы нуждающихся и направляют помощь туда, где она необходима.

Юбилей АНК – не только повод подвести итоги, но и возможность определить стратегичес­кие направления дальнейшего развития. В 2025 году запланировано более 400 праздничных мероприятий, включая международные конференции, фестивали национальных культур, образовательные форумы. АНК продолжит работу по укреплению казахстанской идентичности, расширению международного сотрудничества и развитию цифровых технологий в сфере этнополитики.

Ассамблея намерена еще активнее вовлекать молодежь в проекты по межэтническому взаимодействию, поддерживать образовательные инициативы и способствовать формированию сплоченного общества. Особое внимание будет уделяться укреплению международного сотрудничества, в том числе взаи­модействию с ООН, ЮНЕСКО и другими организациями в облас­ти этнополитики и сохранения культурного многообразия.

Тридцатилетний путь Ассамб­леи народа Казахстана – это история успешной политики единства и согласия. В условиях глобальных вызовов она остается­ опорой казахстанской модели этнополитики, способствуя развитию межкультурного диа­лога и сохранению гармонии в многонациональном обществе.