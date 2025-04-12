Проект нового Налогового кодекса обсудили на заседании Общественной палаты

Мажилис
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Разработка и принятие кодекса находятся на особом контроле Главы государства, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

На заседании Общественной палаты при Мажилисе под председательством Айдоса Сарыма обсудили проект нового Налогового кодекса, который был одобрен мажилисменами в первом чтении на этой неделе.

В заседании наряду с членами Общественной палаты приняли участие депутаты во главе с вице-спикером Мажилиса Данией Еспаевой, депутаты маслихатов всех уровней, ответственные лица и представители уполномоченных госорганов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», бизнес- и экспертного сообществ.

Предваряя обсуждение, Айдос Сарым напомнил, что на прошлом заседании по обсуждению проекта Налогового кодекса, которое прошло в Алматы в ноябре 2024 года, поднимались такие ключевые аспекты, как налогообложение в социальной сфере, налог на добавленную стоимость (НДС), корпоративный подоходный налог (КПН), специальные налоговые режимы (СНР), которые были отражены в рекомендациях Общественной палаты. На них получены ответы уполномоченных госорганов.

«Глава государства дал поручение о дифференцированном подходе к ставке НДС. Правительство внесло в Мажилис предложения по данному вопросу и ряду других. Это в значительной степени изменило концепцию и подходы нового налогового законодательства. В среду Мажилис рассмотрел проект кодекса в первом чтении. Было задано очень много вопросов. Кодекс и сопутствующий законопроект приняты в первом чтении, – подчеркнул Айдос Сарым.

Депутат отметил, что разработка и принятие Налогового кодекса находятся на особом контроле Главы государства. Сейчас, после обсуждения кодекса в первом чтении, следует ещё раз сверить часы и выработать единый подход по наиболее принципиальным нормам.

С основными новеллами проекта нового Налогового кодекса участников заседания ознакомили вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и вице-министр финансов Ержан Биржанов.

В своём выступлении председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Татьяна Савельева остановилась на вопросах, которые требуют дополнительной проработки. Один из них – повышение базовой ставки НДС до 16%.

«Особую обеспокоенность у депутатов вызывает введение 10% ставки на медицинские услуги и лекарства вне госфинансирования. Считаю, что необходимо продолжить обсуждение по сохранению льгот по более широкому перечню социально значимых медицинских товаров и услуг», – заявила мажилисвумен.

Проблемными темами остаются также льготы в сфере недропользования, отмена льготы по НДС для строительных компаний и повышение открытости системы управления налоговыми рисками. В целом, по словам Татьяны Савельевой, работа над проектом Налогового кодекса проходит в достаточно напряжённом режиме, особенно в условиях ограниченности сроков.

Председатель комитета также отметила, что многие рекомендации, выработанные Общественной палатой на выездном заседании в Алматы, нашли своё отражение в процессе доработки кодекса. Это свидетельствует о реальной роли Общественной палаты как площадки для профессионального и общественного диалога.

Заместитель председателя Общественной палаты, председатель правления Евразийского союза потребителей Светлана Романовская подняла вопрос утилизации некачественных подакцизных товаров путём разработки соответствующего стандарта либо создания компаний по утилизации. О необходимости дифференциации налогообложения интеллектуального производства и установки постоянной льготной ставки КПН для таких организаций высказалась президент Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталова. Общественный деятель, сооснователь «Astana Open Dialogue» Александр Данилов выступил с предложением о введении полного запрета на личную коммуникацию для представителей налоговой службы и малого бизнеса, отметив необходимость перевода всех процессов в онлайн-режим с возможностью трекинга.

В свою очередь, аналитик Ерлан Смайлов предложил Правительству и Мажилису изменить подходы к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В частности, законодательно закрепить, что одна его часть должна уплачиваться недропользователем на местном уровне, при этом формируя местный бюджет, другая ­– в республиканский бюджет.

«Компании-недропользователи в рамках социальной ответственности активно участвуют в решении социальных, инфраструктурных, транспортных и прочих проблемных вопросов тех регионов, в которых они работают. Но, как правило, это делается на основе меморандумов, соглашений, спонсорской помощи. Если мы говорим о закреплении конституционного принципа «Справедливого Казахстана» и его дальнейшем распространении на законодательство, то это требует более институционального подхода», – подчеркнул аналитик.

Свои мнения о новых нормах и предложения в рассматриваемый проект кодекса озвучили также представители разных категорий бизнеса и общественных объединений.

Подводя итоги заседания Общественной палаты, заместитель Председателя Мажилиса Дания Еспаева подчеркнула, что наиболее проблемными остаются вопросы применения специального налогового режима, в частности, по категории В2В, и налогообложения социальной сферы. Они требуют тщательного рассмотрения со стороны Правительства с учётом расчётов по каждой отрасли и принятия конкретных решений.

В заключение Айдос Сарым попросил участников заседания оперативно предоставить свои предложения, учитывая сжатые сроки до рассмотрения проекта Налогового кодекса во втором чтении. Внесённые предложения и экспертные мнения найдут отражение в итоговых рекомендациях Общественной палаты и будут направлены в Комитет Мажилиса по финансам и бюджету.

#мажилис #налоговый кодекс #Общественная Палата

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