Проект Налогового кодекса обсудили на заседании общественной палаты в Алматы

В Алматы состоялось выездное заседание общественной палаты при Мажилисе под председательством Айдоса Сарыма с участием вице-спикера Дании Еспаевой и бизнес-сообщества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Мажилис

В заседании наряду с членами общественной палаты приняли участие депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней, представители заинтересованных государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», бизнесмены и эксперты.

В приветственном слове Айдос Сарым подчеркнул важность проведения заседания по обсуждению проекта Налогового кодекса именно в городе Алматы, ведь здесь, по его словам, сосредоточен бизнес всех уровней и активно работают предприниматели.

Мажилисмен напомнил, что в сентябрьском Послании глава государства дал поручение провести в правительстве и парламенте обстоятельную дискуссию по всем вопросам налогового законодательства и найти нужные решения.

«С сентября Мажилис работает над проектом нового Налогового кодекса. Прошла презентация, на которой были заданы острые вопросы. Конечно, несмотря на обсуждения на разных площадках, рекомендации экспертов, проект всё ещё далёк от того, что мы хотим от него получить и каким видим в идеале, не всё в нём охвачено», – поделился Айдос Сарым.

Мажилисмен отметил, что сегодня стоит задача принять такой кодекс, который в перспективе будет работать стабильно, без бесконечных поправок. Он должен стимулировать, а не заставлять предпринимателей работать прозрачно и платить налоги. При этом его главная задача должна заключаться в том, чтобы «платить налоги было дешевле, чем их не платить».

Об основных направлениях проекта нового Налогового кодекса в части налоговой политики проинформировал вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. Он сообщил, что проект направлен на сокращение налоговых платежей, оптимизацию налоговых льгот, дифференциацию ставки КПН и реформирование специальных налоговых режимов. Отдельными нормами предусмотрены также стимулирование инвестиций, регулирование налогообложения для недропользователей и физических лиц.

Кроме того, как рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Жаныбек Нуржанов, внедряется так называемая сервисная модель налогового администрирования, сокращается налоговая отчётность, уменьшается контроль над добросовестными налогоплательщиками. Предлагаются нормы касательно управления налоговыми рисками, администрирования НДС, принудительного взимания, предоставления отсрочек и рассрочек и другие.

В ходе дискуссии предложениями поделились депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы по проекту кодекса Берик Бейсенгалиев, аналитики Ерлан Смайлов и Наталья Малярчук, представители бизнес-сообщества и эксперты.

В своём выступлении заместитель председателя правления, член правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов остановился на вопросах, по которым позиции предпринимателей и правительства в ходе разработки и обсуждения проекта нового Налогового кодекса не сошлись. В частности, он внёс предложение сохранить льготы по освобождению от НДС организаций социальной сферы, медицины, а также застройщиков при первичной реализации жилой недвижимости.

«Проектом Налогового кодекса предусмотрено ограничение по освобождению от НДС оборотов по реализации и импорту лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, а также материалов и комплектующих для их производства только в рамках ГОБМП и ОСМС. В то же время лекарства, которые будут реализованы в коммерческом сегменте, будут подлежать обложению НДС. Предложенная норма поставит в неравное положение потребителей, приведёт к увеличению расходов населения и к риску дефицита лекарств», – пояснил Тимур Жаркенов.

На заседании также выступили предприниматели. Их беспокоят законодательные нововведения, которые направлены на исключение привычных и удобных для них норм. Как отметила директор ТОО «Альянс МарКо» Оксана Марченко, по действующему законодательству налоговый орган при признании уведомления камерального контроля неисполненным обязан вынести соответствующее решение, но проектом Налогового кодекса эту норму предлагается исключить. Аналитики видят в этом большие риски, так как налогоплательщик перестанет получать полную и достоверную информацию о результатах проведённого камерального контроля и потеряет возможность опротестовать административный акт в суде.

В своих выступлениях бизнесмены затронули и другие актуальные вопросы. Айдос Сарым отметил, что внесённые предложения будут рассмотрены в Мажилисе в ходе дальнейшей работы над проектом Налогового кодекса. Он также призвал депутатов маслихатов делиться мнениями и профессиональными рекомендациями по проекту Налогового кодекса с членами общественной палаты, так как они имеют возможность вносить в рабочие группы предложения по законопроектам, которые находятся в работе Мажилиса.

В заключение вице-спикер Дания Еспаева поблагодарила госорганы и бизнес за активное участие в работе заседания и обсуждении проекта Налогового кодекса в целом.