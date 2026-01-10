Министерство культуры и информации объявляет итоги конкурса кураторских предложений для Национального павильона РК на 61-й Венецианской биеннале 2026 года, передает Kazpravda.kz

Фото: qazaqculture.com

По результатам голосования победителем стала концепция «ҚОҢЫР: архив тишины», куратор проекта – Сырлыбек Бекботаев.

61-я Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября 2026 года. В указанные даты Национальный павильон Казахстана будет представлен в рамках программы Биеннале.

Конкурс был проведен как элемент формирования прозрачной и устойчивой практики подготовки национального павильона. Прием заявок длился один месяц. Отбор прошел в два этапа: экспертная оценка материалов и онлайн-интервью с финалистами.

Оценка осуществлялась по трем блокам: концептуальная целостность (до 25 баллов), менеджмент и реализация (до 20 баллов), опыт, этика и устойчивость (до 20 баллов). По каждому вопросу выставлялись баллы от 1 до 5, итог определялся по сумме.

В финал первого этапа вышли три проекта. Во втором этапе жюри провело онлайн-интервью с каждым финалистом и по итогам обсуждения заполнило финальные формы голосования.

Отборочная комиссия была сформирована по принципу междисциплинарной экспертизы и включила локальных и международных специалистов в области современного искусства, искусствоведения, независимого театра и музыки, а также представителей академического сообщества и государственных музеев.

Напомним, что конкурс был объявлен в ноябре 2025 года. Его цель – отбор концептуально и художественно цельного проекта, отражающего тему Биеннале 2026 года «In Minor Keys» и представляющего современное искусство Казахстана на международной арене.

К участию приглашались кураторы и кураторские группы – граждане Республики Казахстан с опытом кураторской деятельности, приоритет предоставлялся кандидатам, работающим и проживающим в Казахстане.

Сырлыбек Бекботаев – художник и куратор, живет и работает в Астане. Его практика связана с темами памяти и культурного наследия. В 2025 году он окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева по специальности «Культурология».