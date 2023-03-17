Проезд в автобусах Астаны будет бесплатным в день выборов

В это воскресенье, 19 марта в Казахстане будут проходить выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Для удобства избирателей в столице в этот день все городские маршруты будут курсировать бесплатно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

19 марта автобусы будут курсировать в штатном режиме с 6 утра до 23 часов ночи. Проезд для пассажиров будет бесплатным. Уже 20 марта оплата будет взиматься по безналичному расчету.

Напомним, жители столицы могут узнать свой избирательный участок онлайн несколькими способами:

1. Веб-сервис: https://sailau.astana.kz/

2. Чат-бот в Telegram: https://t.me/sailau_astana_bot

3. Мобильное приложение Smart Astana;

4. Единый контакт-центр iKomek по телефону 109.

Стоит отметить, что впервые с 2004 года голосование пройдет по новым правилам – депутатов будут избирать по смешанной системе.

Так, голосовать можно не только за партийных, но и за независимых кандидатов. На выборах в Мажилис и маслихат жители столицы получат четыре вида бюллетеней разных цветов. Бланки будут разного цвета.

Для выбора депутатов Мажилиса по партийным спискам – голубые, а по одномандатным округам – зеленые. Для голосования в городской маслихат бюллетени пурпурного и оранжевого цветов. В каждом бюллетене будет графа «Против всех».