​Профи на ринге

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Здесь же, в Польше, казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев одержал вторую победу в профессионалах. Он встречался с местным бойцом Артуром Навроцки и на первых же секундах боя послал соперника в нокдаун, а спустя некоторое время после возобновления поединка европеец отказался от продолжения борьбы.

Также в выходные в испанском Бильбао на арене Frontón Bizkaia 24-летний казахстанец Ержан Залилов победил единогласным решением судей 29-летнего никарагуанца Генри Мальдонадо. По итогам поединка у нашего соотечественника было заметное преимущество, что и отразилось на решении всех трех судей.

Но самый главный бой казахстанских болельщиков ожидает уже в эту субботу, когда на ринг знаменитой нью-йоркской Madison Square Garden выйдет наш непобежденный чемпион мира Геннадий Головкин против американца ­Дэниэла Джекобса.

Сегодня играем в Астане

Столичный хоккейный клуб «Барыс» провел две первые выездные игры в рамках второго круга розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина.

Если в первой встрече в Магнитогорске против двукратного победителя КХЛ местного «Металлурга» астанинцы ничего не смогли противопоставить, проиграв с сухим счетом 0:4, то во второй дали настоящий бой, уступив лишь в овертайме со счетом 4:5. Сегодня игры продолжатся уже в столице Казахстана. ­Надеемся, что наша команда сможет навязать борьбу действующему обладателю Кубка Гагарина и сократить счет в серии.

Без легионеров

На Кубке Казахстана по ­баскетболу в Алматы завершился групповой этап. Напомним, что в турнире участвуют 6 клубов, при этом в них, согласно регламенту, не играют легионеры, а только казахстанские спортсмены.

Итак, в заключительных поединках были зафиксированы следующие результаты: в группе А костанайский «Тобол» победил «Алматинский легион» – 90:87, а в группе B ПБК «Астана» обыграл актауский «Каспий» – 74:63. Таким образом, в группе А первым финишировали «Барсы Атырау», вслед за которыми идут «Тобол» и «Алматинский легион». В группе B победителем стала «Астана», второе место занял «Каспий», а третье – «Капшагай». Теперь нас ожидают полуфинальные игры и финал.