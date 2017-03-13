​Профи на ринге

Свежий выпуск
407
Абзал Камбар
фото с сайта Vesti.kz

Здесь же, в Польше, казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев одержал вторую победу в профессионалах. Он встречался с местным бойцом Артуром Навроцки и на первых же секундах боя послал соперника в нокдаун, а спустя некоторое время после возобновления поединка европеец отказался от продолжения борьбы.

Также в выходные в испанском Бильбао на арене Frontón Bizkaia 24-летний казахстанец Ержан Залилов победил единогласным решением судей 29-летнего никарагуанца Генри Мальдонадо. По итогам поединка у нашего соотечественника было заметное преимущество, что и отразилось на решении всех трех судей.

Но самый главный бой казахстанских болельщиков ожидает уже в эту субботу, когда на ринг знаменитой нью-йоркской Madison Square Garden выйдет наш непобежденный чемпион мира Геннадий Головкин против американца ­Дэниэла Джекобса.


Сегодня играем в Астане

Столичный хоккейный клуб «Барыс» провел две первые выездные игры в рамках второго круга розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина.

Если в первой встрече в Магнитогорске против двукратного победителя КХЛ местного «Металлурга» астанинцы ничего не смогли противопоставить, проиграв с сухим счетом 0:4, то во второй дали настоящий бой, уступив лишь в овертайме со счетом 4:5. Сегодня игры продолжатся уже в столице Казахстана. ­Надеемся, что наша команда сможет навязать борьбу действующему обладателю Кубка Гагарина и сократить счет в серии.


Без легионеров

На Кубке Казахстана по ­баскетболу в Алматы завершился групповой этап. Напомним, что в турнире участвуют 6 клубов, при этом в них, согласно регламенту, не играют легионеры, а только казахстанские спортсмены.

Итак, в заключительных поединках были зафиксированы следующие результаты: в группе А костанайский «Тобол» победил «Алматинский легион» – 90:87, а в группе B ПБК «Астана» обыграл актауский «Каспий» – 74:63. Таким образом, в группе А первым финишировали «Барсы Атырау», вслед за которыми идут «Тобол» и «Алматинский легион». В группе B победителем стала «Астана», второе место занял «Каспий», а третье – «Капшагай». Теперь нас ожидают полуфинальные игры и финал.

Популярное

Все
Как догнать и перегнать?
Компромат на самокат
В пятерке сильнейших
«Аргентинский Трамп» лидирует
Антикор снижает тариф
Здесь рождается классика
Обратной дороги нет
Атом на благо людям
Бурхан-булак – величественный и недоступный
Спасти и сохранить
Водный баланс
Клюнул жареный петух
Чтение – это развлечение
Музыкальный вояж в столицу
Выставка – лучшая реклама
Счастья полный дом
От простого к сложному
С рабством нам не по пути
Все для учебы
И скорые будут действительно скорыми!
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Естай создал свой, глубоко органичный индивидуальный стиль, а вершиной его творчества стала знаменитая песня «Қорлан»
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Карагандинские полицейские поймали курьера, которого мошенники послали к жертве за деньгами
В Алматинской области планируется построить ряд заводов по переработке мусора
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Премьер обозначил главную проблему Тараза
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Пожар вспыхнул в крупном торговом центре Астаны
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК

Читайте также

Ровным дорогам – быть!
Все для учебы
Счастья полный дом
Выставка – лучшая реклама

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]