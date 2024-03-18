Профилактика лудомании: Наблюдение за детьми предлагают ввести в закон о детективах

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Мероприятие было организовано Институтом парламентаризма при УДП РК совместно с Институтом общественной политики партии AMANAT.

По данным пресс-службы Уполномоченного по правам человека, обсуждены вопросы, связанные с правовой регламентацией детективной деятельности, которая в настоящий момент не регулируется законодательством, в том числе требования, которые планируется предъявлять к частным детективам, их полномочия, права и обязанности.

Сообщается, что участники рассмотрели законодательную базу соседних стран, обменялись опытом, поделились практическими кейсами из детективной практики.

Согласно законопроекту, предполагается, что детективные агентства смогут оказывать такие виды услуг, как сбор информации по поручению заказчика для деловых переговоров, выявление ненадежных, некредитоспособных деловых партнеров, поиск по поручению заказчика без вести пропавших или объявленных в розыск лиц, утраченного имущества и другое.

Представитель Национального центра по правам человека отметил, что из этого необходимо оставить пять основных услуг.

«Это поиск без вести пропавших, поиск утраченного имущества, сбор сведений и документов по гражданским делам. Также мы предлагаем добавить два пункта – услуги по поиску преследователей и наблюдение за несовершеннолетними детьми по поручению родителей в целях защиты первых от наркомании и лудомании», - сказал представитель НЦПЧ.

Проект закона «О частной детективной деятельности» разрабатывается Институтом парламентаризма с привлечением ученых, экспертов и общественных организаций.

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