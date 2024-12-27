Прогноз численности городского населения Казахстана к 2050 году сделало Минтруда

Статистика
597
Гульмира Кунапия
корреспондент

Эксперты Центра развития трудовых ресурсов подготовили демографический прогноз на основе показателей рождаемости, смертности и миграции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно анализу, к 2030 году численность городского населения Казахстана увеличится на 13%, достигнув 14 млн человек, а к 2050 году вырастет на 57%, составив 19,3 миллиона, передает Kazpravda.kz

В то же время численность сельского населения к 2030 году возрастет лишь на 1%, до 7,7 млн человек, а к 2050 году – примерно на 9%, до 8,2 млн человек.

По прогнозу, численность городского населения к 2030 году при базовом сценарии более всего вырастет в Астане – на 538,3 тыс. человек, или на 39%, до 1,9 млн человек, в Алматы – на 469,3 тыс. человек, или на 21%, до 2 млн 664 тыс. человек, в Шымкенте – на 209,6 тыс. человек, или на 17%, до 1 млн 416 тыс. человек. При этом население трех мегаполисов будет составлять 43% от общей численности городского населения, а к 2050 году этот показатель увеличится до 51%.

Кроме того, в региональном разрезе городское население вырастет на 79,2 тыс. человек в Мангистауской области, на 70,3 тыс. человек – Актюбинской, на 62,4 тыс. человек – Туркестанской. При этом в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях численность городского населения может сократиться.

Рост сельского населения к 2030 году в сравнении с 2023 годом, ожидается только в пяти регионах: в Алматинской области - на 140,8 тыс. человек, в Туркестанской - на 94,7 тыс. человек, в Мангистауской - на 58,1 тыс. человек, в Кызылординской - на 26 тыс. человек и в Атырауской - на 21,5 тыс. человек.

К 2030 году наиболее значительное уменьшение численности сельского населения прогнозируется в Костанайской области, области Абай и СКО, где сокращение составит 37,1 тыс., 35,2 тыс. и 33,8 тыс. человек соответственно.

К 2050 году, в соответствии с расчетами аналитиков ЦРТР, при базовом варианте прогноза лидером по росту городского населения без учета мегаполисов станет Мангистауская область. В городах региона будут проживать 736,6 тыс. человек, что на 384 тыс., или в 2,1 раза больше в сравнении с 2023 годом.

В Туркестанской области прирост составит 355 тыс. человек, что соответствует росту в 1,7 раза до показателя в 878,7 тыс. человек. В Актюбинской области количество городских жителей вырастет до 1 млн человек – на 307 тыс. человек (+44% к 2023 году). Снижение численности горожан прогнозируется в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, сокращение на 7%, 6% и 5% соответственно.

Сельское население вырастет в южных и западных регионах Казахстана. В Алматинской области рост составит 658 тыс. человек до уровня в 1 млн 931 тыс. человек, что на 52% больше показателя 2023 года. В Туркестанской области сельское население вырастет на 495,2 тыс. человек до уровня в 2 млн 102 тыс. человек. В Мангистауской области численность сельского населения в 2050 году может составить 709 тыс. человек, что на 284,7 тыс. больше, чем в 2023 годау

Наибольшее снижение численности сельских жителей ожидается в Костанайской области – на 163,6 тыс. человек, до уровня в 151,7 тыс. человек, что меньше на 52% в сравнении с 2023 годом. В области Абай сокращение составит 149,6 тыс. человек до уровня в 87,6 тыс. человек. В Северо-Казахстанской области снижение численности сельского населения к 2050 году составит 141,6 тыс. человек до уровня в 131,3 тыс. человек.

#город #население #прогноз #демография

Популярное

Все
Тепло и свет – без дефицита
СВМДА: на пути эволюционного развития
Для повышения независимости судей
Залог уважения и достоинства
Указ Президента Республики Казахстан
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Вместимость имеет значение
Наградили сильнейших
Все лучшее – детям!
Расследование крушения самолета ведется согласно международным стандартам
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 59-НП
Сабырхан и Кызайбай – лучшие боксеры страны
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий
И птица Самрук, и новогодняя бабочка
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Поликлиники и больницы получили неотложки
Письма Морозу на почту ношу
Солидарность братских народов
Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день рождения
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Промысловый флот возвращается в Мангистау
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
Теракт в Магдебурге: Токаев выразил соболезнования
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене

Читайте также

Названы самые популярные имена новорожденных казахстанцев в…
Откуда везут мандарины в Казахстан
Как изменилась цена на творог в Казахстане за год
Около 50 финпирамид выявили в РК с начала года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]