Программу возрождения казахстанского апорта презентовали в правительстве

Фото: пресс-служба правительства РК

Что нужно сделать, чтобы легендарные казахстанские яблоки «Апорт» с несравненным ароматом и весом по полкило каждое вернулись на прилавки и начали поставляться на экспорт? Министерство сельского хозяйства и Национальный аграрный научно-образовательный центр (НАНОЦ) разработали программу возрождения этих яблок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

«Апорт» – достаточно прихотливый сорт яблони, требующий особых условий возделывания и ухода. Качественные плоды можно получить только в садах, растущих на высоте 850-1250 метров над уровнем моря. А таких участков в предгорьях Алматы и близлежащей Алматинской области не так много. В отличие от других видов яблоневых садов, которые выходят на плодоношение через 4-6 лет, апорту нужно 8-9 лет. Тем не менее, казахстанский сорт яблок, благодаря своим качественным характеристикам, очень востребован у жителей страны и вызывает восхищение у зарубежных.

Программа возрождения «Апорта» рассчитана на 2024-2028 годы. Операторами программы станут Министерство сельского хозяйства и НАНОЦ, а научно – технологическое и методологическое сопровождение обеспечит Казахский НИИ плодоовощеводства. В реализации программы возрождения яблок примут участие частные инвесторы и специализированные питомниководческие хозяйства.

Программа включает выращивание необходимого числа саженцев для начала полномасштабного коммерческого производства яблоневых садов. На первом этапе – в 2024 году – произведен сбор семян яблони «Сиверс» и начата разработка проектов национальных стандартов выращивания казахстанского «Апорта». В 2025 году начнется высадка саженцев в региональном филиале «Талгар» КазНИИ плодоовощеводства на 10 га, который станет маточно-черенковым садом для питомниководческих хозяйств.

В последующие 2 года планируется вырастить достаточное число саженцев для закладки сада уже на площади 100 га. После этого станет возможным масштабировать производство «Апорта» среди частных садовладельцев.

Как отметил на совещании представитель регионального филиала «Талгар» КазНИИ плодоовощеводства Саги Солтанбеков, для возрождения сорта яблок в Казахстане есть необходимая историческая и селекционная база.

«Работы по возрождению «Апорта» ученые КазНИИ плодоовощеводства начали еще в 2011 году. На сегодня существует более 1 тыс. видов яблонь «Сиверса», среди которых, по результатам анализа ДНК, ученые отобрали 11 видов для производства сорта «Апорта кроваво-красного». Были оздоровлены эти виды и в 2015 году высажены саженцы на площади 5 га, получены патенты на технологию размножения сорта «Апорт». Экспериментальный сад, заложенный в 2015 году, начал плодоносить в 2023, отдельные плоды достигали веса в 300-500 граммов. В этом году мы получили 6 тонн «Апорта кроваво-красного», — отметил он.

Серик Жумангарин утвердил проект программы возрождения «Апорта», включающую и популяризацию уникального казахстанского сорта яблок. Вице-премьер также поручил подключить к реализации программы студентов аграрных вузов.