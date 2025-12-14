Рекордные инвестиции и урожаи

Казахстан имеет колоссальный потенциал для развития АПК в силу имеющихся земельных, природных и других благоприятных факторов. Поэтому отрасль призвана стать драйвером всей экономики республики, вывести ее в ряд глобальных производителей и экспортеров продовольст­вия на внешние рынки.

В течение последних двух лет приняты беспрецедентные меры поддержки АПК. Прежде всего в плане отраслевого субсидирования, направленного на глубокую трансформацию отечественного сельского хозяйства, его подъем на новый технологический уровень.

В уходящем 2025 году суммарный объем инвестиций в АПК достиг 1 трлн тенге, что в десять раз больше, чем пять лет назад. Появились новые госпрограммы, и механизмы финансирования, которые открыли возможность фермерам выдерживать все агротехнологические нормы на своих полях.

Так, нынче отечественными аграриями закуплено и внесено в почву 1,8 млн тонн минеральных удобрений, что на 0,5 млн тонн больше, чем в 2024 году. В результате впервые агротехническая норма по стране обеспечена на уровне 56% от научно обоснованной потребности. При существующих территориальных масштабах это весьма значительный результат. На программу субсидирования удобрений выделено 83,3 млрд тенге, что почти в два раза больше, чем в 2024 году. До 11,5% увеличилась доля элитных семян.

Далее. Впервые объем закупа сельхозтехники по лизинговым программам достиг 250 млрд тенге, что позволило повысить темпы обновления техники, а также снизить за два года степень изношенности машинного парка с 80 до 70%.

Аграриями страны в текущем году приобретено 25 тыс. единиц сельхозтехники, за счет чего уровень его обновления вырос с 5,5 до 6,5%. В нынешнем году на нужды фермеров на проведение посевной и уборочных кампаний было выделено около 700 млрд тенге.

По информации министра сельского хозяйства РК Айдарбека Сапарова, в отрасли зафиксирована положительная динамика по ключевым направлениям.

Объем производства сельскохозяйственной продукции достиг 8,1 трлн тенге, рост к уровню прошлого года составил 5,4%. Производство продуктов питания увеличилось на 9%, дос­тигнув 3,1 трлн тенге. Экспорт аграрной продукции вырос до 4,7 млрд долларов. Введены прямые кредиты под 5% на пополнение оборотных средств и лизинг сельхозтехники. Благодаря всем названным мерам господдержки и еще благоприятным погодным условиям аграрии республики получили рекордный урожай.

Уборочная, несмотря на периодические дожди, была завершена успешно. С площади 16 млн га намолочено 27,1 млн тонн зерна в первоначальном весе. Средняя урожайность составила 17 центнеров на круг, что выше прошлогоднего показателя – 16 центнеров с гектара. Получен хороший урожай зерновых, бобовых, масличных культур, картофеля, овощей и бахчевых.

Еще цифры, которые говорят сами за себя. За январь – октябрь 2025 года объем валовой продукции в растениеводстве вырос на 6,7% (5 080,4 млрд тенге), в животноводстве – на 3,4% (2 975,9 млрд тенге). Так, за 10 месяцев года отмечен рост производства мяса в убойном весе на 2,8%, молока коровьего – на 5,2%, яиц куриных – на 1,4%. Увеличилась чис­ленность поголовья КРС на 1,7% (8,4 млн голов), лошадей – на 6,7% (4,4 млн голов), верблюдов – на 4,5% (297,6 тыс. голов), птиц – на 4,4% (48,3 млн голов).

Индустрию переработки создают новые проекты

Ведется работа по диверсификации структуры посевных площадей. В 2025 году посевы пшеницы сокращены на 884,6 тыс. га и составили 12,3 млн га (в 2024 году – 13,2 млн га). За счет этого увеличены посевы масличных культур на 1 млн га и достигли 4 млн га (в 2024 году – 2,9 млн га). Площади картофеля расширились на 9,3 тыс. га, составив 131,2 тыс. га.

В соответствии с поручением Главы государства ведется работа по разработке Комплексного плана поддержки развития животноводства на 2026–2030 годы (КПР).

В рамках КПР предусмотрено осуществление ряда конкретных мер. В их числе – запуск программы льготного кредитования под 5% для пополнения оборотных средств по всем направлениям животноводства, включая приоб­ретение племенного поголовья животных.

КПР позволит финансировать развитие пастбищной инфраструктуры: строительство ограждений, обводнение, размещение вагончиков для чабанов и другие сопутствующие цели. Ведется работа по строительству промышленных птицефабрик. Так, за последние годы введены в строй шесть предприятий птицепрома с суммарной мощнос­тью производства 70 тыс. тонн мяса птицы. Удалось повысить уровень обеспеченности куриным мясом до 79%, пищевым яйцом – на 100%.

В молочной отрасли с запус­ком программы тиражирования опыта Северного Казахстана наблюдается ряд положительных результатов. С начала реализации программы построено 63 МТФ общей мощностью порядка 352 тыс. тонн молока. В целом данные проекты обеспечат увеличение объемов надоев более чем на 600 тыс. тонн, что позволит полностью покрыть внутреннюю потребность.

Доля переработки мяса, молока, масличных культур, риса, кукурузы и гречихи в 2025-м прогнозируется на уровне 55%. Отдельное внимание – глубокой переработке зерна. Функ­ционируют три предприятия мощностью 510 тыс. тонн в год. Ассортимент их продукции – крахмал, глютен, патока, био­этанол. До 2028 года планируется ввод пяти крупных проектов по переработке зерновых.

В целом в уходящем году проведена работа по претворению в жизнь 40 проектов общей стоимостью 108,5 млрд тенге. Из них 29 введены в эксплуатацию. Эти проекты обеспечивают переработку масличных культур, мяса, фруктов, шерсти, производство комбикормов. В 2026 году предус­мотрено осуществление еще 50 проектов.

Ведется реализация проекта по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области, фруктов, ягод, зерновых и масличных – в Алматинской, пшеницы – в Акмолинской. В Астане также заработает предприятие по переработке пшеницы и гороха. В области Абай компания Eurasia Agro Semey запускает производство мощностью 7,2 тыс. тонн колбасных изделий. Аналогичные примеры можно приводить дальше.

Потенциал АПК еще предстоит раскрыть

Труд фермеров, чьими руками обеспечивается продовольственная безопасность страны, остается одним из самых тяжелых и в то же время благородных в силу своего предназначения. В АПК Казахстана занято около 1,4 млн человек. Поэтому развитие аграрной отрасли является приоритетным в нашей стране, вопросы, связанные с этой задачей, находятся в постоянном поле внимания Главы государства.

В нынешнем Послании народу Казахстана Президент отметил: «Для обеспечения качественного рывка в отрасли государство в последние годы проводит сис­темные реформы и выделяет значительные средства. В текущем году на поддержку аграриев направлен рекордный один триллион тенге. Своевременно выданы необходимые кредиты...Но принимаемых мер явно недостаточно для полноценной реализации значительных возможностей отечественного АПК. Вопрос не в количестве выделенных ресурсов, а в их эффективном использовании. Для перехода к прогрессивной агроэкономике у Правительства должен быть конкретный план».

Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие АПК страны. В частности, они касаются поддержки агробизнеса в сфере животноводства. Цель – не только полное обеспечение мясом внутреннего рынка, но и укреп­ление экспортного потенциала.

Президентом была иниции­рована масштабная работа по изъятию неиспользуемых и незаконно полученных земель сельскохозяйственного назначения с их последующим перерас­пределением. Земля не должна оставаться без хозяина, землю нужно выдать только тем, кто осознает ее ценность.

В общей сложности с 2022 года было возвращено свыше 13,5 млн гектаров сельхозугодий. Однако из возвращенных земель акимами перераспределено новым землепользователям только 6 млн гектаров. Поэтому задача акимов – до середины 2026 года вовлечь в постоянный оборот все возвращенные угодья.

Долгосрочный динамичный рост АПК уже невозможен без ускоренного развития прикладной аграрной науки. Поставлена задача преобразовать Национальный аграрный научно-образовательный центр в агротехнологический хаб. Нужен четкий план развития агронауки, нацеленный на применение цифровых технологий и существенное повышение производительности отрасли.

На втором Форуме работников сельского хозяйства Глава государства высказал свою оценку труда казахстанских аграриев. «Фермеры, животноводы, кресть­яне вносят весомый вклад в развитие и процветание нашей страны. Выражаю вам искреннюю благодарность за нелегкий труд!»

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики, имеющая стратегическое значение. Прогресс сельского хозяйства – это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны.

С начала года инвестиции в основной капитал АПК увеличились более чем на 20%, достигнув 790 млрд тенге. Казахстан занимает 32-е место в глобальном рейтинге продовольственной безопасности (Global Food Security Index). Это хороший показатель, однако это не означает, что можно сидеть сложа руки.

Касым-Жомарт Токаев озвучил поручения, направленные на дальнейшее развитие сферы АПК. Так, необходимо в полной мере использовать потенциал животноводства. Наши обширные степи позволяют пасти скот круглый год, и эту возможность следует использовать правильно.

В настоящее время действуют конкретные механизмы финансирования животноводства: предусмотрены субсидии на водоснабжение пастбищ, строительство откормочных площадок и получение племенного скота. Только в прошлом году на эти цели было выделено свыше 60 млрд тенге. Предприниматели, желающие расширить свое хозяйство, также могут получить льготные кредиты.

Далее. На сельское хозяйство приходится около 60% всего водозабора. Рациональное использование воды в аграрной сфере – определяющий фактор устойчивости всей водной экосистемы. В агросекторе стали внедрять современные технологии экономии воды, сокращать площади влагоемких культур, но это только начало работы.

Кроме названных Президент обозначил задачи Правительства и профильных ведомств в сфере финансирования АПК, цифровизации отрасли, переработки продукции сельского хозяйства, ее экспорта на зарубежные рынки.