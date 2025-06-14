В 2025 году карьерными центрами на профессиональное обучение по запросам работодателей направлено 1 687 чел., из них 89 чел. завершили обучение, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтруда РК

После прохождения курсов 83 казахстанца трудоустроены на постоянную работу. Своей историей успеха поделилась жительница г. Кызылорда, мать шестерых детей Зухра Мырзахметова.

В 2006 году она окончила Кызылординский университет им. Коркыт Ата по специальности «учитель информатики начального образования», но ни разу не работала по полученной профессии.

«Когда моей младшей дочери исполнилось 5 лет я активно начала искать работу. После 7 месяцев безуспешного поиска решилась все-таки освоить новую профессию. С этой целью в сентябре 2024 года обратилась в наш карьерный центр, где мне предложили пройти краткосрочные курсы профессионального обучения», – поделилась Зухра Мырзахметова.

Так как в свободное от домашних хлопот время Зухра шила праздничные костюмы для своих детей, простыни, шторы и скатерти, она выбрала курсы швеи.

«Карьерный центр выдал мне направление на профессиональное обучение на рабочем месте у работодателя в ИП «Керім сұлу-Qyzylorda» – рассказала многодетная мать.

Она проучилась три месяца и после завершения курса была принята в штат ИП «Керім сұлу-Qyzylorda» на постоянную работу.

«Работодатель принимает на временную работу безработного, обратившегося по направлению карьерного центра, заключает с ним трудовой договор и проводит практическое обучение с закреплением наставника из числа опытных работников. После завершения обучения работодатель переводит безработного на постоянную работу.

В период обучения заработная плата безработному выплачивается центром трудовой мобильности за счет средств местного бюджета. Ежемесячный размер заработной платы составляет 20 МРП», – проинформировала руководитель управления Департамента занятости населения МТСЗН РК Аяулым Берекенова.

В региональном разрезе наибольшее количество направленных на обучение отмечается в Алматинской – 305 чел., Жамбылской – 210 чел., Карагандинской – 201 чел. областях и в области Жетісу – 195 чел.

Самыми востребованными профессиями среди обучающихся являются: швея – 450 чел., повар – 219 чел., парикмахер – 141 чел., тракторист-машинист – 100 чел., электрогазосварщик – 60 чел.