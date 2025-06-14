В 2025 году карьерными центрами на профессиональное обучение по запросам работодателей направлено 1 687 чел., из них 89 чел. завершили обучение, передает Kazpravda.kz
После прохождения курсов 83 казахстанца трудоустроены на постоянную работу. Своей историей успеха поделилась жительница г. Кызылорда, мать шестерых детей Зухра Мырзахметова.
В 2006 году она окончила Кызылординский университет им. Коркыт Ата по специальности «учитель информатики начального образования», но ни разу не работала по полученной профессии.
«Когда моей младшей дочери исполнилось 5 лет я активно начала искать работу. После 7 месяцев безуспешного поиска решилась все-таки освоить новую профессию. С этой целью в сентябре 2024 года обратилась в наш карьерный центр, где мне предложили пройти краткосрочные курсы профессионального обучения», – поделилась Зухра Мырзахметова.
Так как в свободное от домашних хлопот время Зухра шила праздничные костюмы для своих детей, простыни, шторы и скатерти, она выбрала курсы швеи.
«Карьерный центр выдал мне направление на профессиональное обучение на рабочем месте у работодателя в ИП «Керім сұлу-Qyzylorda» – рассказала многодетная мать.
Она проучилась три месяца и после завершения курса была принята в штат ИП «Керім сұлу-Qyzylorda» на постоянную работу.
«Работодатель принимает на временную работу безработного, обратившегося по направлению карьерного центра, заключает с ним трудовой договор и проводит практическое обучение с закреплением наставника из числа опытных работников. После завершения обучения работодатель переводит безработного на постоянную работу.
В период обучения заработная плата безработному выплачивается центром трудовой мобильности за счет средств местного бюджета. Ежемесячный размер заработной платы составляет 20 МРП», – проинформировала руководитель управления Департамента занятости населения МТСЗН РК Аяулым Берекенова.
В региональном разрезе наибольшее количество направленных на обучение отмечается в Алматинской – 305 чел., Жамбылской – 210 чел., Карагандинской – 201 чел. областях и в области Жетісу – 195 чел.
Самыми востребованными профессиями среди обучающихся являются: швея – 450 чел., повар – 219 чел., парикмахер – 141 чел., тракторист-машинист – 100 чел., электрогазосварщик – 60 чел.