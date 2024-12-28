Прокат велосипедов в Алматы возвращается с 2025 года

Фото: акимат Алматы

В мегаполисе с 2016 года реализуется программа развития велоинфраструктуры. Тогда в пилотном режиме были предоставлены 270 велосипедов и 50 станций, в 2017 году парк пополнился еще на 1460 велосипедов и 150 станций.

Подрядной организацией стал общественный фонд «Velocity.kz» обладавший эксклюзивным правом, которое в 2020 году было передано общественному фонду «Арман Аймағы».

Стоит отметить, что в с 2018 по 2020 год проект финансировался Управлением спорта Алматы. С тех пор велокикшеринг был передан на баланс Управления городской мобильности.

В 2025 году акиматом Алматы планируется возобновление проекта велосипедного проката. Подрядчиком станет коммунально-государственное предприятие «Алматы паркинг», которая реализует программу организации парковок в мегаполисе.

Директор организации Владимир Ни отметил, что руководство города поставило задачу о максимальном комфорте велосипедного проката.

«Изучив особенности нашего города, мы учли ошибки – с 2016 года велокикшеринг не модернизировался. Время не стоит на месте – если раньше велосипеды были только механические, то сейчас у них появились электродвигатели», – рассказывает Владимир Ни.

Изучался опыт европейских, российских, японских, корейских и китайских компаний.

«Европейские велобайки, конечно, хорошие, но запчасти стоят дорого и часть из них производится опять же в Китае. Сейчас кикшеринговые велосипеды на электротяге защищены антивандальными покрытиями, что увеличивает срок эксплуатации. У современных велобайков более массивная рама, усиленные запчасти, механизм тормозов и батарея из высокопрочного пластика, чтобы они могли использоваться в разных климатических условиях и географических местностях», – говорит спикер.

Руководитель проекта Самат Агабек отметил, что в настоящее время тестируются два вида велобайка – один для азиатского телосложения, второй для европейского. От обычных велосипедов, велобайки имеют электродвигатели, также они отличаются конструкцией – 90% проводов на спрятаны за антивандальными корпусами.

«В течение полгода мы тестировали велобайки, предлагая жителям города прокатиться. Мы отвозили их в сервисы обслуживания для оценки – как можно проводить техосмотр, насколько сложно их ремонтировать, легко ли найти для них запчасти. Сейчас мы готовим конкурсную техническую спецификацию», – отметил Самат Агабек.

На первом этапе будет закуплено 2000 велосипедов. Если они станут востребованными транспортом среди алматинцев, то город будет наращивать объем.

«Планируем, чтобы они органично вписались в жизнь людей и стали элементом микромобильного транспорта. Также велобайк поможет разгрузить дороги и внести свой вклад в экологию», – считает Владимир Ни.

Также планируется усовершенствовать программного обеспечение.

«Система ПО будет находиться на балансе города, в настоящее время идет разработка приложения. Сам велобайк будет оснащен GPS-датчиком, который позволит отследить его в режиме реального времени, а также защитит от воров. Если говорить о парковке – администрация города разрабатывает правила парковки для микромобильных транспортных средств. Мы ждем, когда их внедрят и город определит места парковок. Исходя из этого, будем продумывать виртуальную карту», – отметил спикер.

Велобайки будут запущены в основном в центральной части города, так как она самая густонаселенная. В горы на них уехать нельзя – это ограничение действует на всех кикшеринговых компаниях по транспорту последней мили.