Прокуроры не согласились с мнением о частых суицидах военнослужащих Казахстана

Первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев на заседании в Сенате назвал причины смертности военнослужащих.

По его данным, с 2020 года в казахстанской армии умерли 270 военнослужащих, сообщает Kazpravda.kz.

«В 2020-м – 78, 21-м году – 96, 22-м – 85 и 23-м году начало – 11 военнослужащих. Наиболее частая причина смерти – от болезней – 36%, ДТП – 24% и суицид – 20%. Случаи суицидов беспокоят нас», – привел данные Казиев.

Между тем, он сослался на общий уровень случаев суицидов в стране.

«По разным данным, по уровню суицида среди населения Казахстан входит в 20-ку стран мира, а среди подростков – в тройку. Из них 86 суицидов и 20 покушений на суицид произошли в армии, то есть 6 суицидов и 1 покушение на 10 тыс. военнослужащих. Следовательно, общественное мнение, что самоубийства часто происходят в армии, не подкрепляется официальными данными (перевод с государственного языка – прим. авт)», – считает заместитель главного военного прокурора.