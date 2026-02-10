Промышленный альпинист упал с девятого этажа в Астане

В данное время мужчина находится под наблюдением врачей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В обстоятельствах инцидента разбираются в полиции.

«По факту нарушения требований безопасности при проведении строительных работ возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, при подготовке к работам по очистке окон методом промышленного альпинизма работник сорвался с высоты 9-го этажа. В настоящее время 28-летний мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится проверка»,  –прокомментировали в правоохранительных органах.

Также ранее стало известно, что шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Акмолинской области. 

