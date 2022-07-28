Прошли клуб из Гибралтара

Костанайский «Тобол» вышел в третий отборочный раунд Лиги конференций УЕФА.

Действующий чемпион Казахстана по сумме двух встреч обыграл гибралтарский «Линкольн Ред Импс» со счетом 3:0. После домашней победы над командой из британской заморской территории на южной оконечности Пиренейского полуострова со счетом 2:0 (голы тогда забили Айбар Жаксылыков и Жарко Томашевич) костанайцы выиграли в гостях – 1:0. Победный гол на этот раз на 31-й минуте встречи забил сербский легионер казах­станцев Зоран Тошич, который отличился после сольного прохода в штрафной зоне.

Следующий соперник казахстанцев определится в паре между албанской «Тираной» и «Зриньски» из Боснии и Герцеговины, которые выйдут на поле уже сегодня вечером. После первой встречи небольшое преимущество имеет боснийская команда, которая победила в гостях со счетом 0:1. Игры третьего круга пройдут 4 и 11 августа.

Отметим, что «Тобол» может остаться единственным участником в Лиге конференций УЕФА от нашей страны. Сегодня ответные поединки проведут также алматинский «Кайрат», который в первом поединке уступил венгерской «Кишварде» – 0:1, петропавловский «Кызыл-Жар», проигравший хорватскому «Осиеку» – 1:2, и столичная «Астана», разгромленная польским «Ракувом» – 0:5. Кстати, костанайцы также не очень хорошо начали новый еврокубковый сезон, вылетев на старте из Лиги чемпионов УЕФА, где они по сумме двух встреч уступили венгерскому «Ференцварошу», вначале сыграв вничью – 0:0, а потом потерпев крупное поражение – 1:5.

Помимо нашего «Тобола» в третий круг Лиги конференций УЕФА также пробились еще две команды. Это исландский «Викингур Р», который прошел «Нью-Сейнтс» из Уэльса, победив в первой встрече со счетом 2:0, а во второй сыграв вничью – 0:0. Другим клубом, шагнувшим в очередную стадию, стал «Балкани» из Косово, который вначале на выезде победил «Ла Фиориту» из Сан-Марино со счетом 4:0, а потом добился и повторной разгромной победы дома со счетом 6:0.