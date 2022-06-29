"Просили данные карты": телефонные мошенники добрались до акима Костаная

На аппаратном совещании акимата Костаная обсудили вопрос телефонного и интернет-мошенничества, всё больше набирающего обороты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НАШ КОСТАНАЙ.

С докладом выступил начальник ОМПС УП Костаная подполковник полиции Талгат Жусупов. Он отметил, что отделом по борьбе с киберпреступностью проводится ежедневный мониторинг социальных сетей и мессенджеров, в которых выявляются мошеннические схемы. По результатам мониторинга, с начала года выявлено 170 сомнительных сайтов. Для их блокировки отправлены запросы в соответствующие ведомства.

"Наиболее распространенными видами мошенничества являются реклама и продажа товаров через социальные сети. Злоумышленники просят перечислить предоплату либо совершить полный расчет на банковский счет, запрашивают данные карты. Товары до покупателя по понятным причинам не доходят, а связаться с лжепродавцом впоследствии не представляется возможным. С начала года в суд направлено 18 таких уголовных дел, осуждены двое жителей Костаная. Одному преступнику назначено 3 года ограничения свободы, второму – 2 года заключения под стражей", – доложил Талгат Жусупов.

Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что жертвами мошенников жители города становятся часто.

"Это только верхушка айсберга. На самом деле не каждый заявляет в полицию. Обману подвергаются как граждане пожилого возраста, так и молодое поколение. Я лично сам столкнулся с фактами мошенничества. Мне поступали звонки с просьбой продиктовать данные моей карты. Телефонных и интернет-мошенников сегодня очень много. Преступность носит транснациональный характер. Важно регулярно проводить соответствующие разъяснения среди населения, призывать граждан к осторожности и бдительности", – сказал Марат Жундубаев.

По данным полиции, в этом году в Костанайской области установлен 31 подозреваемый, совершивший 141 эпизод интернет-мошенничества. Более 60 фактов совершено гражданами РФ и Украины.