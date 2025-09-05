Двухэтажное здание, построенное в 1983 году, вновь распахнуло свои двери после капитального ремонта

Фото Нурбола Ханагата

В селе Турпан Панфиловского района области Жетысу состоялось долгожданное открытие местного Дома культуры, который был полностью реконструирован, сообщает Kazpravda.kz

Двухэтажное здание, построенное в 1983 году, вновь распахнуло свои двери после капитального ремонта, на который было потрачено свыше 400 млн тенге. Работы были выполнены при поддержке местных властей и ТОО «Жетісу КазСтройСервис».

Дом культуры прекратил свою деятельность в 2014 году, и долгое время оставался заброшенным. Однако благодаря усилиям и настойчивости местных жителей, которые на каждой встрече с руководством района и области поднимали вопрос о его восстановлении, здание вновь функционирует.

В торжественной церемонии открытия очага культуры приняли участие местные жители, руководитель управления культуры, архивов и документации области Жетысу Куаныш Сулейменов, аким Панфиловского района Марат Сагымбек, представители общественности района.

Гости, перерезав по традиции ленту, осмотрели обновленный Дом культуры, смогли оценить современную материально-техническую базу и оснащение. В здании предусмотрены различные кружки по интересам для сельчан, а также библиотека с большим книжным фондом.

Официальная часть торжества прошла концертном зале на 180 мест, где собрались жители Турпанского сельского округа. Праздничную атмосферу создала концертная программа от артистов художественной самодеятельности и творческих коллективов «Жаркент ауендерi» и «Еркеназ», которые исполнили патриотические и народные песни и танцы.