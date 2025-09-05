Вторую жизнь получил простаивавший Дом культуры в области Жетысу

Общество
111
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Двухэтажное здание, построенное в 1983 году, вновь распахнуло свои двери после капитального ремонта

Фото Нурбола Ханагата

В селе Турпан Панфиловского района области Жетысу состоялось долгожданное открытие местного Дома культуры, который был полностью реконструирован,  сообщает Kazpravda.kz 

Двухэтажное здание, построенное в 1983 году, вновь распахнуло свои двери после капитального ремонта, на который было потрачено свыше 400 млн тенге. Работы были выполнены при поддержке местных властей и ТОО «Жетісу КазСтройСервис».

Дом культуры прекратил свою деятельность в 2014 году, и долгое время оставался заброшенным. Однако благодаря усилиям и настойчивости местных жителей, которые на каждой встрече с руководством района и области поднимали вопрос о его восстановлении, здание вновь функционирует.

В торжественной церемонии открытия очага культуры приняли участие местные жители, руководитель управления культуры, архивов и документации области Жетысу Куаныш Сулейменов, аким Панфиловского района Марат Сагымбек, представители общественности района.

Гости, перерезав по традиции ленту, осмотрели обновленный Дом культуры, смогли оценить современную материально-техническую базу и оснащение. В здании предусмотрены различные кружки по интересам для сельчан, а также библиотека с большим книжным фондом.

Официальная часть торжества прошла концертном зале на 180 мест, где собрались жители Турпанского сельского округа. Праздничную атмосферу создала концертная программа от артистов художественной самодеятельности и творческих коллективов «Жаркент ауендерi» и «Еркеназ», которые исполнили патриотические и народные песни и танцы.

#село #ремонт #дом культуры

Популярное

Все
Гвардеец из Шымкента владеет пятью языками
Определены приоритетные виды спорта
Соединяя берега
Обеспечивая устойчивый рост и привлечение инвестиций
Отслеживать деструктивные финансовые потоки
Заинтересованы в углублении сотрудничества
Равный доступ к знаниям – залог развития человеческого капитала
Цель – процветание страны, улучшение качества жизни народа
Сначала примерьте на себя
Первый Центр культуры Казахстана открыт в Пекине
Способствовать укреплению партнерства
Креативные идеи рождаются в школах
У курсантов новоселье
Путь к сближению и взаимному доверию
Возводить мосты дружбы
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Учителя нового формата
Быть частью родной страны
Слушая музыку, постигала язык
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
В приоритете цифровая безопасность
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Каждый шаг на благо людей
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции
В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налоговому кодексу
Реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства – Токаев
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Третий парамарафон «Жігерлі Жандар» прошёл в Астане
ООН сообщила, сколько детей рождается каждый час в мире
Ключевая роль молодежи
Полицейские помогли женщине найти сестру спустя 20 лет разл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]