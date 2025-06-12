На фоне массовых протестов против депортации нелегалов в США переполнены места для их содержания

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В американском Техасе, вслед за Калифорнией, готовятся развернуть войска Национальной гвардии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Эти меры вводятся для обеспечения безопасности на фоне массовых протестов против иммиграционных рейдов. Об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт. Он отметил, что мирные протесты не запрещаются, а задержания коснутся лишь участников столкновений и погромов.

По приказу президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелес 9 июня были направлены дополнительно 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, а также 700 морских пехотинцев. Около 2 тысяч военнослужащих Нацгвардии ранее были направлены в Калифорнию. С начала протестов там арестованы около 400 человек.

Подразделения Нацгвардии также направлены в города Техаса, в том числе в Сан-Антонио и Даллас для защиты федеральных объектов.

Акции протеста против планов властей США по депортации нелегальных мигрантов охватили города в десяти американских штатах и в столице страны - Вашингтоне, сообщает CNN.

Демонстрации против иммиграционных рейдов, которые проходят уже пятый день в Лос-Анджелесе, проходят в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Бостоне, Филадельфии, Остине, Денвере, Атланте, Сиэтле, Лас-Вегасе и других крупных американских городах, информирует Интерфакс.

Как отмечает телекомпания ABC, на протестах в Лос-Анджелесе находится больше американских военных, чем в Ираке и Сирии - там задействовано почти 5 тысяч солдат Нацгвардии и морской пехоты, тогда как в Ираке дислоцированы 2,5 тысячи американских военнослужащих, а в Сирии – 1,5 тысячи.

На фоне массовых протестов против депортации нелегалов в стране переполнены места для их содержания. В настоящий момент Иммиграционная и таможенная полиция США содержит под стражей свыше 55 тысяч незаконных мигрантов, при том что ведомство располагает только 41,5 тысячей койко-мест.

Напомним, массовые демонстрации в Лос-Анджелесе начались 6 июня после рейда федеральных агентов против нелегальных мигрантов. В ответ на протесты Дональд Трамп направил в Калифорнию подразделения Национальной гвардии и морских пехотинцев. В качестве мер безопасности в городе также ввели комендантский час.