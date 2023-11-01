Противоправная деятельность в НАО «ГК «Правительство для граждан» пресечена в области Жетісу

1 ноября 2023 года Департаментом КНБ по области Жетісу проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий по пресечению противоправной деятельности в филиале НАО «ГК «Правительство для граждан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК