Противоправная деятельность в НАО «ГК «Правительство для граждан» пресечена в области Жетісу
143
1 ноября 2023 года Департаментом КНБ по области Жетісу проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий по пресечению противоправной деятельности в филиале НАО «ГК «Правительство для граждан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК
По версии следствия, злоумышленниками проводилась работа по незаконной модификации в информационной системе «Единый государственный кадастр недвижимости» путем изменения истории владения недвижимым имуществом физических и юридических лиц.
Начато досудебное расследование по части 2 статьи 206 (Неправомерные уничтожение или модификация информации) Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.