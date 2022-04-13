Военного парада в этом году не будет - Минобороны РК

О мероприятиях, посвященных празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы в 2022 году рассказали в Министерстве обороны РК, передает Kazpravda.kz.

По данным ведомства, в 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне, не планируется.

"Вместе с тем запланированы военно-патриотические мероприятия. Отдельный блок составляют мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Республики Казахстан. Всего Министерством обороны запланировано около 50 различных мероприятий, которые будут проведены во всех регионах страны", – говорится в сообщении.