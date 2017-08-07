​Проверка готовности

Хоккеисты кокшетауского клуба «Арлан» досрочно стали победителями 9-го Мемориала Николая Парышева, который завершился в Кургане.

Во втором матче казахстанцы одержали верх над местной командой «Зауралье» – 2:1, а затем разгромили челябинский «Челмет» – 5:2. В активе «Арлана» 9 очков, далее финишировали «Зауралье» – 6, тюменский «Рубин» – 3 и «Челмет» – 0.

А в Новосибирске на Мемориале Александра Белосохова в последний день встретились две казахстанские команды – «Снежные барсы» (Астана) и «Алтай» (Усть-Каменогорск). Столичные хоккеисты победили со счетом 4:1 и набрали столько же очков, сколько хозяева льда – коман­да «Сибирские снайперы» (по 9). Но в очной встрече верх взяли устроители традиционного турнира. В активе «Алтая» 8 очков и итоговое третье место.