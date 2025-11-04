Проверят на безопасность

Проекты
4
Галина Устинова, Восточно-Казахстанская область

В Усть-Каменогорске начала работу многофункциональная сельскохозяйственная лаборатория, призванная обеспечить безопасность аграрной продукции.

фото предоставлено УСХ ВКО

Как рассказали в областном управлении сельского хозяйства, фермеры региона давно ставили воп­рос о современном аппаратурном оснащении для подтверждения качества аграрной продукции. Дело в том, что при экспорте, например, зерна, овощей и других видов сельcкохозяйственной продукции в случае выявления несоответствия их качества­ международным стандартам страна-импортер может изъять и уничтожить всю партию. Фермерам это грозит крупными убытками. К сожалению, в прак­тике восточноказахстан­ских поставщиков такое уже случалось.

В 2024 году в рамках межправительственного соглашения, заключенного по итогам визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай, был инициирован проект комплекс­ной лаборатории, где казахстанская сторона обязалась предоставить инфраструктуру, а китайская – современное оборудование. В качестве базы была выбрана областная лаборатория ветеринарного контроля.

В «начинку» вошло 99 единиц приборов, аппаратуры и мебели на сумму 840 млн тенге. Лаборатория получила аккредитацию по национальным стандартам КНР, соответствующим ISO 17025. Другими словами, выданные в Усть-Каменогорске сертификаты соответствия должны признаваться во всех уголках мира.

По информации областного управления сельского хозяйства, специалисты из Китая выполнили монтаж и настройку аппаратуры, обучили казахстанский персонал. Теперь здесь можно проводить до 550 тыс. исследований по особо опасным инфекциям и до 4 тыс. анализов по пищевой безопас­ности. Многофункциональная лаборатория позволяет вести бактериологические, вирусологические исследования, иммуноферментный анализ, проверки на пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды, нитраты, остатки антибиотиков, а также по ряду других параметров.

Как отметили в управлении, такой подход к контролю качества сельхозпродукции поможет расширению экспортного потенциала Восточного Казахстана. Кроме того, в регионе обновили автопарк ветеринарной службы. Областная и районные ветстанции получили 22 служебных специализированных автомобиля.

#Усть-Каменогорск #лаборатория #аграрная продукция

