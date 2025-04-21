Проводник спас мальчика в поезде «Алматы - Ташкент»

Общество
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Проводник поезда  №001 сообщением «Алматы-Ташкент» Куатбек Даулбаев спас 9-летнего мальчика, у которого внезапно начались судороги, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Алексея Алексеева

Когда ребенку, который вместе с мамой ехал на лечение в Ташкент, резко стало плохо, никто из окружающих взрослых не знал, что делать.

– На помощь мальчику пришел проводник Куатбек Дауылбаев, – пишет блогер Алексей Алексеев. - Он предотвратил западение языка, аккуратно зафиксировал голову мальчика в безопасном положении и обеспечил проходимость дыхательных путей. Благодаря его грамотным действиям удалось стабилизировать состояние ребенка и спасти ему жизнь.

Когда на помощь пришли врачи, мальчик был уже спасен. Но тем не менее по прибытию в Ташкент Ярослав был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение города. Специалисты сказали, если бы не Куатбек Даулбаев, врачи бы не успели помочь ребенку.

 

#ребенок #общество #спасение #проводник

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