Фото Алексея Алексеева

Когда ребенку, который вместе с мамой ехал на лечение в Ташкент, резко стало плохо, никто из окружающих взрослых не знал, что делать.

– На помощь мальчику пришел проводник Куатбек Дауылбаев, – пишет блогер Алексей Алексеев. - Он предотвратил западение языка, аккуратно зафиксировал голову мальчика в безопасном положении и обеспечил проходимость дыхательных путей. Благодаря его грамотным действиям удалось стабилизировать состояние ребенка и спасти ему жизнь.

Когда на помощь пришли врачи, мальчик был уже спасен. Но тем не менее по прибытию в Ташкент Ярослав был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение города. Специалисты сказали, если бы не Куатбек Даулбаев, врачи бы не успели помочь ребенку.



