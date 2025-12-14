Если раньше музейные экс­позиции выставлялись в фойе, то теперь появилась специальная площадка в 170 кв. м для демонстрации различных выставок и проектов. Новое пространство позволит расширить спектр экспозиционных проектов, представить жителям и гостям города уникальные историко-культурные инициативы.

– Музей – не просто собрание редких старинных вещей. Это преж­де всего продуманная, осмысленная демонстрация экспонатов, являющихся свидетелями истории. Здесь каждая витрина – маленькая вселенная, где прошлое оживает прямо на глазах у посетителя. Новый зал станет площадкой для демонстрации выставок не только из фондов областного музея, но и коллекций других музеев и галерей Казах­стана. Планируем организовывать здесь и коммерческие проекты, что сделает площадку универсальным центром историко-культурного обмена, – говорит заместитель директора областного историко-краеведческого музея Анар Дюсенбаева.

Торжественное открытие нового выставочного зала стало настоящим событием для кокшетауских ценителей старины. В тот день публике представили уникальную выставку «Бабалар мұрасы, әжелер мирасы» на основе раритетов из этнографической коллекции музея.

Экспозиция, составленная из пяти обширных тематических разделов, рассказывает о быте, искусстве и духовных ценностях казахского народа, многограннос­ти его традиционной культуры. Здесь можно увидеть старинные изделия из войлока, деревянные и кожаные предметы быта, сереб­ряные украшения, традиционные музыкальные инструменты и национальную одежду.

Подобная музейная экспозиция всегда вызывает огромный интерес. Это хороший способ не только показать, что хранилось в сундуках и юртах предков, но и то, как люди жили один-два века назад, чем дорожили, во что верили. Старинные экспонаты, найденные случайно или во время специальных экспедиций сотрудников музея, либо сохраненные и принесенные в музей потомками, являются проводниками в прошлое. Это все равно что прочувствовать дыхание того времени, увидеть в простых бытовых изделиях и предметах нас­тоящую смекалку, в старинных украшениях – культурный код целого народа.

Взгляды посетителей привлекали мягкие линии и естественная теплота развешанных по стенам изделий из войлока. В коврах ручной работы, текеметах, сырмаках удивительно сочетаются практичность и художественное мастерство. Внимание приковывают яркие традиционные казахские орнаменты, которые мастерицы наносили со вкусом и старанием. Создавая простой текемет, они стремились украсить его, вложить в узор частичку свое­го видения красоты и гармонии.

Интересен и раздел кожаных предметов быта. Поражает, как наши предки практически без всяких приспособлений умели превращать обычную сыромятину в удивительно прочные и удобные вещи. Из кожи шили и прочную упряжь, и торбы для длительных кочевок, и «контейнеры» для хранения продуктов и утвари. Для кочевников кожа была настоящей находкой – легкая, прочная, многофункциональная. Хочется разглядывать кожаное ведро с носиком для доения кобылиц – көнек. Внешне оно напоминает чайник. Чтобы сосуд держал круглую форму и был достаточно прочным, в его горлышко вставляли аккуратно изогнутый обруч из веток дерева, затем влажную кожу натягивали, подшивали и оставляли высыхать. Для изготовления такого ведерка мастера обычно использовали кожу с шеи животного.

Эта невероятно ценная вещь, долгое время остававшаяся семейной реликвией, хранит в себе печальную и трагическую историю. Кожаное ведро для дое­ния кобыл принадлежало семье уроженки Айыртауского района Северо-Казахстанской области Магрипы Жакишкызы. Она родилась в 1893 году в ауле Оскен и в 13 лет была выдана замуж за местного бая Кусаина Кекешева. В 1932 году жизнь семьи кардинально изменилась: все имущество и скот бая конфисковали, а его самого сослали в Сибирь. В числе четверых человек, арес­тованных вместе с Кекешевым, был и народный любимец, акын и композитор Укили Ыбырай Сандыбаев.

Кусаин Кекешев умер в ссылке, а его жена Магрипа, сумевшая спастись и бежавшая в Тюмень, вернулась домой лишь в 1940-х годах. Во время невзгод и странствий көнек «сопровождал» свою владелицу вместе с другим нехит­рым скарбом. Замуж Магрипа вышла за младшего брата мужа – Ахмета, незадолго до этого потерявшего жену.

В экспозиции представлен еще один уникальный экспонат – ожау, или половник, изготовленный талантливым умельцем из рога архара. Он сразу же привлекает внимание своей изысканной формой: объемная головка состоит из двух аккуратных полусфер, соединенных посередине тонкой и почти невесомой плас­тиной. Длинная и изогнутая, изящно выполненная рукоять, переливается теплым коричневым оттенком. Изделие – работа настоящего мастера, который соединил в ней утилитарность и художественный вкус.

На рукояти ожау имеется интересная и загадочная надпись: «Халиулла ибн Абдирохим Ходжа 1340». По словам сотрудников музея, изделие создано в 1924 году. В областной историко-краеведчес­кий музей оно было передано 15 августа 1963 года.

Каждый раздел выставки показывает разные грани истории, культуры и мастерства ремесленников. Безусловно, интерес публики вызывают старинные женские украшения, коллекция традиционых музыкальных инструментов.

Интересен историческим контекстом и раздел, посвященный казахской национальной одежде. Он привлекает не только яр­костью орнаментов, разнообразием тканей и форм, но и тонкой ручной работой.

Специально для выставки сотрудники достали из фондов образцы одежды XIX–XX веков: женские камзолы, кожаную обувь, головные уборы, пояса и другие уникальные предметы. Современному любознательному человеку всегда интересно, как одевались люди в прошлом. Музейные экспонаты позволяют приподнять эту завесу, увидеть, чем люди восхищались, что считали красивым или практичным.

В экспозиции представлен наряд молодой женщины – белое платье с вышивкой. Рядом шелковый шапан, переданный в дар музею в 1978 году из аула Когам района Биржан-сал. Кожаные сапожки с инкрустацией принадлежали супруге известного кокшетауского писателя Ибрагима Салахова. Красивый шапан – участнику Великой Отечественной войны, народному акыну Казахстана, первому президенту Союза акынов и жыршы Кокену Шакееву.

Здесь же представлен девичий костюм начала XX века. Сиреневое шелковое платье, расшитое золотой канителью и кистями, принадлежало уроженке Арыкбалыкского района Бадише Мухамеджановой. В нем она выходила замуж. Поверх платья – красный бархатный бешмет с тонким рас­тительным золотым орнаментом. На поясе застежка – миниатюрные капсырма с вставками из стекла, завершает наряд шелковая такия с пучком перьев филина. Все эти детали – не просто украшения, а целый мир оберегов и символов. Глядя на этот наряд, легко представить саму невесту: взволнованную и счастливую девушку на пороге свадьбы, облаченную в красивое платье, подчеркивающее ее юность и красоту. Кажется, каждая золотая нить вышивки еще хранит тепло ее рук и тихую радость, с которой она готовилась вступить в новую, счастливую жизнь…

Безусловно, выставочное пространство откроет новые возможности для разных ярких экспозиционных проектов в стенах музея. А его сотрудники надеются, что новый выставочный зал станет местом культурного обмена идеями, вдохновением и творчеством.