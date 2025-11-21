Вы когда-нибудь спускались в шахту? Видели доменную печь? Знаете, как вулканизируется каучук и превращается в резину? Нет? А хотели бы? Теперь у казахстанцев и гостей нашей страны есть такая возможность. Разработан новый маршрут, объединивший промышленную направленность и культурное наследие региона. Он получил название «Индустриальная Караганда». Маршрут включает в себя шесть локаций – в Темиртау, Караганде, Сарани и Долинке.

Первый объект, который предлагают посетить туристам, – это Историко-культурный центр первого Президента, расположенный в Темиртау. Здесь гостей знакомят с историей Казахстанской Магнитки и этапами развития черной металлургии. Музей состоит из шести экспозиционных залов. На мой взгляд, самая впечатляю­щая атмосфера в том из них, который называется «Стальной профиль Казахстана». Попавшему сюда посетителю кажется, что он очутился на настоящем металлургическом производстве.

Зал затемнен. В центре расположен макет металлургичес­кого комбината со всеми его переделами: агломерационным и коксохимическим производствами, доменным, конвертерным и лис­топрокатным цехами. По нему течет светящийся красный поток, имитирующий раскаленный металл. Все это выглядит так реалистично, что кажется, будто вот-вот перед тобой возникнут миниатюрные рулоны горячекатаной стали. Одновременно на стене экспозиционного зала с помощью проектора воспроизводится видеозапись процесса выплавки стали. Создается эффект присутствия.

В экспозиции историко-культурного центра есть фотографии, на которых запечатлен процесс строительства Карметкомбината, первый слиток казахстанского чугуна и спецовка горнового, сшитая из толстого сукна с армированными нитками.

– Очень важный для нашего города экспонат – орден Трудового Красного Знамени, – рассказала руководитель экскурсионно-массового отдела Валентина Павлик. – Темиртау был удостоен этой награды первым из городов Казахской ССР – за нашу Казахстан­скую Магнитку. Это произошло в 1971 году. Мы гордимся тем, что орден хранится в нашем музее.

До следующей экскурсионной локации – зимнего сада – нужно добираться на трамвае. Поездка на нем – это тоже часть туристического маршрута. В Карагандинской области трамваи сохранились только в Темиртау. На них приятно не только кататься, но и любоваться. Каждый новенький вагончик обтекаемой формы – почти картина на колесах. На их бортах техникой аэрографии нанесены цветные изображения металлургов на фоне различных цехов Карметкомбината.

Зимний сад – это тоже часть промышленной истории Карагандинской области. Он появился по инициативе двух руководителей металлургичес­кого комбината – Олега Тищенко и Александра Свичинского. Строить­ здание оранжереи помогали работники предприятия. А растения сюда завезли из ботанических садов Алматы и Караганды.

Тогда зимний сад был ведомственным, а теперь находится в собственности города. Сейчас здесь произрастают почти 120 видов теплолюбивых растений, в числе которых пальмы, бананы, фикусы, олеандры и кипарисы. Жители Темиртау гордятся своей оранжереей. Им есть о чем рассказать туристам: например, о том, что благодаря космонавту Токтару Аубакирову в зимнем саду появился кипарис.

Из Темиртау новый турмарш­рут ведет в Караганду. Путешественникам предлагают познакомиться с производством биоразлагаемой бытовой химии и побывать в музее-шахте. Он вот уже восемь лет действует при Карагандинском горно-индуст­риальном колледже. Каждый посетитель может почувствовать себя горняком: ему выдают спецовку, каску, фонарик и в клети спускают в учебную шахту. Она располагается на глубине 15 метров ниже уровня перового этажа. Здесь темно, сыро, пахнет мазутом и углем. Самые любопытные экспонаты – это породопогрузочная машина, механизированная крепь. А еще есть проходческий комбайн: если его включить, то с грохотом нач­нет вращаться огромный резец и придут в действие стальные скребки. Эффект присутствия в настоящей шахте вам обеспечен!

Дальше путь туристов, приобщившихся к шахтерскому труду, лежит в город Сарань. Там для них проводят экскурсию по шинному заводу, а потом везут в Долинку, известную своим Музеем памяти жертв политических репрессий. Он располагается в здании, где более 70 лет назад находилось управление Карлага. Проходя по экспозиционным залам, в которых воспроизведена обстановка лагерного карцера, камер с деревянными нарами, кабинета следователя и камеры пыток, ощущаешь тяжелую атмосферу той страшной эпохи. Особенно жутко становится, если вглядываешься в лица восковых фигур заключенных и подследственных. Надо отметить, что музей Карлага подходит под тематику «Индустриальной Караганды». Ведь именно руками узников Карлага построены шахты, заводы и железная дорога, которые мы эксплуатируем до сих пор.

Добавим, что разработкой новых маршрутов занимается команда туристского информационного центра Visit Qaraganda. Он действует всего около года. Здесь казахстанские и иностранные туристы могут узнать о природных и исторических достопримечательностях региона, а также маршрутах и услугах, которые предоставляют местные операторы.

– Недавно мы запустили свой чат-бот. Это виртуальный консультант, который помогает туристам путешествовать по нашему краю, – сообщил директор туристского информационного центра Visit Qaraganda Бахтияр Бекмурзаев. – Он подбирает маршрут, знакомит с достопримечательностями, дает информацию о гостиницах, заправках и зонах отдыха. Чат-бот «понимает» более 170 языков.

Отметим, что туристическая привлекательность Карагандинского региона растет. Поток путешественников в нынешнем сезоне возрос почти на 30% и составил около 200 тыс. человек. Самыми популярными по-прежнему остаются две локации – Каркаралинский район и Балхашская курортная зона.