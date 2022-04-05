C 1 июня Air Astana запускает прямые рейсы из Нур-Султана и Алматы в греческий Ираклион, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Вылеты будут выполняться на комфортабельном авиалайнере Airbus A321LR по понедельникам и средам из Нур-Султана, и по вторникам и четвергам – из Алматы. Прорабатывается вопрос о вводе еще одной дополнительной частоты из Нур-Султана и Алматы. Продолжительность рейса Нур-Султан - Ираклион составляет 6 часов 25 минут, обратно – 5 часов 35 минут, Алматы-Ираклион - 6 часов 45 минут, обратно – 5 часов 55 минут", – говорится в информации.

Также сообщается, что минимальная стоимость билета в эконом-классе из Алматы в обе стороны, со всеми сборами, кроме сервисного, составляет 308 690 тенге, из Нур-Султана - 307 705 тенге.

"Для поездки в Грецию казахстанцам требуется получение греческой шенгенской визы. Пассажиры, направляющиеся в Грецию, должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до предполагаемого времени прилета или экспресс-тест на коронавирус, сделанный за 24 часа до предполагаемого времени прилета. Данное требование не распространяется на детей до 5 лет и полностью вакцинированных пассажиров. По прилету пассажиры могут быть отобраны для выборочного теста на коронавирус", – дополнили в пресс-службе авиакомпании.