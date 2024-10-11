Прямой рейс между Казахстаном и Австрией запустят в 2025 году

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К такому решению пришли во время проведения 9-го заседания казахстанско-австрийского Делового совета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Казахстанскую сторону представляли вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, вице-президент авиакомпании SCAT Airlines Владимир Сытник и представители посольства РК в Австрии, с австрийской стороны в заседании приняли участие государственный секретарь по туризму Австрии Сюзанна Краус-Винклер и генеральный директор аэропорта Вены Юлиан Йегер.

В ходе встреч были обсуждены вопросы открытия прямого рейса между Казахстаном и Австрией, запланированного авиакомпанией SCAT Airlines на весну 2025 года с частотой 2 раза в неделю, также вопросы визовой поддержки развития туризма.