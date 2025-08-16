Психологическую помощь важно оказать вовремя

Интервью
7
Беседовал Николай Жоров

Так считает заведующая детским стационарным отделением Центра психического здоровья Ольга Александрова

– Ольга Сергеевна, как главный внештатный детский психиатр Алматы, в чем Вы видите сущность проблемы детских суицидов?

– Давайте начнем вот с чего: почему совершаются само­убийства после их широкого обсуждения в обществе? Это так называемый синдром Вертера, когда одно самоубийство провоцирует следующее, – это подражающий суицид. Нужно быть очень аккуратными, освещая эти моменты в СМИ.

Подростки особенно сильно на это реагируют, и часть из них мыслит так: «Вот они это сделали, это круто, они теперь известны» – и так далее. Синд­ром Вертера очень часто встречается. В прошлом сентябре девочки-подростки добровольно ушли из жизни, это широко освещалось в СМИ и соцсетях, и потом была отмечена волна других попыток. И это крайне серьезный момент.

– В основном речь идет о подростках 15–17 лет, но нередко трагедии происходят и в более раннем возрасте. Что побуждает к этому – издерж­ки семейного воспитания, атмосфера в школе, в уличном окружении или это психическое заболевание, требующее медицинского вмешательства?

– В первую очередь многие негативные вещи исходят из семьи, идет обесценивание родителями. Это может быть буллинг. В школах его пытаются предотвратить, но, к сожалению, буллинг существует.

Есть еще непринятие себя. В подростковом возрасте дети часто себе не нравятся, считают, что они некрасивые, не такие, как все. Впоследствии данный фактор может привести к психическим расстройствам.

Но в основном это расстройства психологического плана, с которыми можно и нужно работать. Бывает, что ребенок начинает закрываться, и родители считают, что это связано с подростковым возрастом, не обращают особого внимания, не видя здесь ничего страшного.

Конечно, семья – самое главное в жизни ребенка. Если в семье хаос, непонимание между ее членами, это сильно влияет на младших. Давление со стороны школы, со стороны учеников, со стороны родителей, нравоучения, что, мол, учиться нужно лучше, и так далее. Может быть и так, что ребенок перегружен учебой в школе плюс дополнительные занятия, репетиторы, секции – и психика не выдерживает напряжения. Оказывают влияние и различного рода тревожные состояния.

– Способны ли помочь избавиться от суицидальных наклонностей центры психологической поддержки и горячие линии?

– Несомненно, центры психологической помощи, телефоны доверия очень хорошо работают и предотвращают какую-то часть попыток суицидов, если, конечно, туда обращаются родители или сами дети. Вовремя оказанная психологическая поддержка приносит хорошие плоды и помогает предотвратить трагедию. Ребенок зачастую не может открыться кому-то из близких, рассказать о своих проблемах, а когда с ним работает психолог, это может помочь снизить тревожность и повысить самооценку подростка.

– Как Вы оцениваете роль полиции в профилактике суи­цидов?

– Инспекторы по делам несовершеннолетних, когда выявляют какие-то признаки суицидального поведения, обращают на это внимание родителей, стараются помочь. Бывает даже необходимость в госпитализации ребенка, чтобы не случилась беда. Достаточно час­то именно школьные инспекторы первыми видят подобные опасные проявления.

– Можно ли по каким-то признакам выявить предрас­положенность к суицидам? На что всегда надо обращать внимание родителям и учителям?

– Чтобы увидеть суицидальное поведение, нужно хорошо знать ребенка. Допустим, когда он замыкается, теряет интерес ко всему происходящему, перестает общаться, учителям надо на это обращать внимание. У склонных к суицидам подростков есть тяга к уединению, нередко можно у них заметить самопорезы на руках либо какие-то рисунки, в которых они отображают свое бессилие и страх.

Если ребенок закрывается, то надо обязательно выяснять причину: что у него случилось, из-за чего он раздражается, перестает чем-то интересоваться, закрывается в комнате, залеживается в постели, часто плачет... Если обнаружены самопорезы – следует бить тревогу.

Если вы видите, что с вашим ребенком что-то не так, не надо бояться обращаться к специалис­там – психологу, психиатру, нужно идти и решать проблему, а не обесценивать ее. Это не просто переходный возраст, это серьезные проблемы в психике ребенка, требующие медицинской помощи.

 

