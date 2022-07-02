Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе приостановили работу

В Комитете национальной безопасности РК сообщили о временном приостановлении работы пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе, передает Kazpravda.kz.

«В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией с 1 июля 2022 года, в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата» –«Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном.

По этой же информации, планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту Каракалпакия – Бейнеу», – отметили в КНБ.

В этой связи граждан, пересекающих Государственную границу через указанные пункты пропуска, просят заранее планировать свои маршруты.

О возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска сообщат дополнительно.