С момента обретения независимости Казахстан последовательно продвигает идею межкультурного и межрелигиозного диалога как основу устойчивого мира. Во многом такую миссию сформировали условия развития казахстанской государственности на современном этапе, в которых создавать уникальную модель мирного сосуществования пришлось представителям более 130 этносов и 18 конфессий.

Найти гармоничное решение для гражданского общества в этом вопросе помогли политическая воля руководства страны и создание институциональных механизмов – Ассамблея народа Казахстана, поддержка культурных центров и образовательных программ. Одним словом, в условиях многонационального и многоконфессионального общества страна сделала толерантность, уважение к различиям и стремление к единству основой своей внутренней и внешней политики.

На раннем этапе развития суверенитета государственная политика была направлена не на ассимиляцию, а на сохранение идентичности представителей всех культур и религий, при одновременном укреплении общенационального единства. В результате сегодня известная каж­дому казахстанцу концепция «Единство в многообразии» стала не просто метафорой, а политической реальностью. И именно она делает Казахстан убедительным участником глобального диалога цивилизаций.

С 2003 года Астана принимает Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который за прошедшие годы стал авторитетной глобальной платформой для обсуждения вопросов мира, духовности и цивилизационного партнерства.

Под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева форум получил новое измерение – он стал инструментом духовной, гуманитарной дипломатии, способной влиять на глобальные процессы, включая устойчивое развитие, безопасность и культурное взаимодействие.

По мнению директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калие­ва, важность инициированного в свое время Казахстаном диалога цивилизации сегодня обретает новую актуальность.

– Если в прежние времена относительного благополучия и спокойствия Съезд лидеров мировых и традиционных религий казался мероприятием достаточно обычным, то сегодня, в свете нарастающих противоречий, формирования новых полюсов противостояния и размораживания целого ряда конф­ликтов в разных точках планеты, этот форум может в конкретных случаях претендовать даже на некоторую сенсационность в меж­дународном разрезе. Все зависит от повестки, уровня участия и готовности религиозных лидеров к сближению и восстановлению самых добрых отношений друг с другом, – считает эксперт.

Как отмечает Талгат Калиев, проведение восьмого съезда – это не только вклад Казахстана в дело достижения всеобщего мира, но и способ в очередной раз оценить и осознать его ценность в принципе.

– Астана стала местом такого глобального диалога во многом благодаря тому высокому вниманию, которое уделяется политическим руководством страны данному форуму. На протяжении многих лет Касым-Жомарт Токаев курировал проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, будучи еще спикером Сената и министром иностранных дел. В статусе Главы государства он относится к этому форуму с глубоким пониманием его внутренней концепции, а залогом участия многих высоких гостей и готовности к диалогу служит личный авторитет Президента Казахстана, – отметил политолог. – Если говорить о распространении казахстанского опыта, я думаю, что дублирующие этот форум площадки были бы лишними, а разного рода формы международного диалога, нацеленные на сближение, умиротворение и торжество мира, будут чрезвычайно полезны. И все эти площадки должны тесно друг с другом взаимодействовать и координировать свои усилия.

Следует отметить, что съезд системно и последовательно актуализирует главные вопросы и проблемы современного мира, вырабатывает адекватные механизмы противодействия новым вызовам и угрозам с одной главной целью – обеспечить и сохранить духовное взаимопонимание и безопасность обществ и государств. Таким образом, можно констатировать, что форум, проходящий в Астане, подтвердил свою состоятельность и актуальность, олицетворяя собой действенный механизм межрелигиозного взаимодействия в рамках диалога между цивилизациями.

На седьмом съезде Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «мировое сообщество остро нуждается в новом глобальном движении за мир». Казахстан в ответ на этот запрос предлагает не идеологию, а ценности – уважение, терпимость, открытость. И, конечно же, конкретные инс­титуциональные формы этого диалога.

Географически и культурно наша страна находится на перекрестке Востока и Запада, что уже позволяет ей играть роль посредника между различными цивилизационными моделями. Эта позиция усиливается участием страны в международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ШОС, где Казахстан продвигает идеи мирного сосуществования, недискриминации и глобального партнерства.

Казахстан активно участвует в работе Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций, где его опыт рассматривается как пример успешной гуманитарной дипломатии. Спикер Сената Маулен Ашимбаев на Глобальном форуме ООН в Лиссабоне отмечал, что казахстанская модель – это вклад в укрепление глобального взаимопонимания и доверия, а основные ее принципы – это признание ценности каждой культуры и религии, отказ от конфронтации, сочетание традиций с современными подходами.