Возможно, этот футбольный сезон окончательно поставил точку в данном вопросе. Мы стали свидетелями ярких выступлений наших молодых игроков из алматинского «Кайрата», которые блестяще проявили себя в клубных играх в Лиге чемпио­нов УЕФА и за сборную Казахстана. Тому подтверж­дение – красивейший гол, забитый 17-летним нападающим Дастаном Сатпаевым (который в следующем году отправится в знаменитый английский «Челси») в ворота именитой сборной Бельгии, и фантастическая игра еще одного кайратовца – вратаря Темирлана Анарбекова.

На этой неделе после игры против греческого «Олимпиакоса» в рамках Лиги чемпионов наш 22-летний голкипер был официально признан УЕФА лучшим игроком прошедшего тура. Темирлан Анарбеков стал первым казахстанским футболистом, получившим такую награду в самом престижном клубном турнире не только Европы, но и всего мира.

Более того, Темирлан возглавил другой знаковый рейтинг, составленный статистическим порталом Sofascore. По его данным, в этом сезоне Лиги чемпионов Анарбеков, набрав 8,90 балла, занимает первую строчку, опередив самого дорогого игрока на планете – француза Килиана Мбаппе из мадридского «Реа­ла», у которого в активе 8,34 балла. Это невероятное достижение, приковывающее внимание известных футбольных специалистов, говорит о том, что его карьера скоро, вполне возможно, продолжится в каком-нибудь именитом европейском клубе.

Есть и еще одно невероятное достижение. За все время выступления казахстанских команд в Лиге чемпионов отечественные футболисты (мы не говорим о легионерах) забивали мячи в основном лишь в квалификационных раундах, и самым молодым был Дастан Сатпаев, поразивший ворота словенской «Олимпии» в возрасте 16 лет и 331 день. На стадии квалификации плей-офф как-то отличился и Мурат Тлешев из «Актобе». Теперь же Дастан Сатпаев и 20-летний Олжас Байбек забили голы в ворота датского «Копенгагена» уже в основном раунде ЛЧ.

И здесь рекорды вновь записаны на Дастана. Он – один из самых молодых игроков, забивших мяч на этом этапе ЛЧ в возрасте 17 лет и 106 дней. Его опережают лишь такие известные испанцы, как Ансу Фати (17 лет и 40 дней) и Ламин Ямаль (17 лет и 87 дней). Кстати, Сатпаев наряду с Ямалем вошел и в тройку самых молодых бомбардиров за национальные сборные: Ламин забивал в возрасте 16 лет и 57 дней, игрок сборной Уэльса Гарет Бэйл – в 17 лет и 83 дня, а Дастан – в 17 лет и 110 дней.

Дастан Сатпаев, Темирлан Анарбеков, Шерхан Муртаза и другие молодые кайратовцы сегодня поистине стали путеводными звездами в мир футбола для юных казахстанцев. Их успехи наглядно демонстрируют новые возможности, которые появились у наших спортсменов, в том числе и благодаря проводимым реформам. Напомним, что «Кайрат», в свое время единственный в стране, построил современную академию. А теперь такой опыт подхватывают и другие регионы.