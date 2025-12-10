Путь к успеху открыт

Колонка обозревателя
84
Аскар Бейсенбаев

До недавнего времени сущест­вовало расхожее суждение о том, что футбол – это «не наш» вид спорта. В пример приводили бокс или борьбу, к которым казахи якобы предрасположены генетичес­ки, что само по себе и антинаучно, и абсурдно. При этом говорившие так «забывали» о выдающихся игроках прошлого – Тимуре Сегизбае­ве, Сеильде Байшакове, Куралбеке Ордабаеве...

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Возможно, этот футбольный сезон окончательно поставил точку в данном вопросе. Мы стали свидетелями ярких выступлений наших молодых игроков из алматинского «Кайрата», которые блестяще проявили себя в клубных играх в Лиге чемпио­нов УЕФА и за сборную Казахстана. Тому подтверж­дение – красивейший гол, забитый 17-летним нападающим Дастаном Сатпаевым (который в следующем году отправится в знаменитый английский «Челси») в ворота именитой сборной Бельгии, и фантастическая игра еще одного кайратовца – вратаря Темирлана Анарбекова.

На этой неделе после игры против греческого «Олимпиакоса» в рамках Лиги чемпионов наш 22-летний голкипер был официально признан УЕФА лучшим игроком прошедшего тура. Темирлан Анарбеков стал первым казахстанским футболистом, получившим такую награду в самом престижном клубном турнире не только Европы, но и всего мира.

Более того, Темирлан возглавил другой знаковый рейтинг, составленный статистическим порталом Sofascore. По его данным, в этом сезоне Лиги чемпионов Анарбеков, набрав 8,90 балла, занимает первую строчку, опередив самого дорогого игрока на планете – француза Килиана Мбаппе из мадридского «Реа­ла», у которого в активе 8,34 балла. Это невероятное достижение, приковывающее внимание известных футбольных специалистов, говорит о том, что его карьера скоро, вполне возможно, продолжится в каком-нибудь именитом европейском клубе.

Есть и еще одно невероятное достижение. За все время выступления казахстанских команд в Лиге чемпионов отечественные футболисты (мы не говорим о легионерах) забивали мячи в основном лишь в квалификационных раундах, и самым молодым был Дастан Сатпаев, поразивший ворота словенской «Олимпии» в возрасте 16 лет и 331 день. На стадии квалификации плей-офф как-то отличился и Мурат Тлешев из «Актобе». Теперь же Дастан Сатпаев и 20-летний Олжас Байбек забили голы в ворота датского «Копенгагена» уже в основном раунде ЛЧ.

И здесь рекорды вновь записаны на Дастана. Он – один из самых молодых игроков, забивших мяч на этом этапе ЛЧ в возрасте 17 лет и 106 дней. Его опережают лишь такие известные испанцы, как Ансу Фати (17 лет и 40 дней) и Ламин Ямаль (17 лет и 87 дней). Кстати, Сатпаев наряду с Ямалем вошел и в тройку самых молодых бомбардиров за национальные сборные: Ламин забивал в возрасте 16 лет и 57 дней, игрок сборной Уэльса Гарет Бэйл – в 17 лет и 83 дня, а Дастан – в 17 лет и 110 дней.

Дастан Сатпаев, Темирлан Анарбеков, Шерхан Муртаза и другие молодые кайратовцы сегодня поистине стали путеводными звездами в мир футбола для юных казахстанцев. Их успехи наглядно демонстрируют новые возможности, которые появились у наших спортсменов, в том числе и благодаря проводимым реформам. Напомним, что «Кайрат», в свое время единственный в стране, построил современную академию. А теперь такой опыт подхватывают и другие регионы.

Все колонки автора
#Спорт #футбол #Кайрат #футболисты

Популярное

Все
Следим за финалом, ожидаем побед
Путь к успеху открыт
Аэродром Байсерке превратится в новогоднюю сцену
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В тройке лидеров
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Познавать эпоху через творчество
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Фестиваль «Новогодний гусь» открылся в Петропавловске
Европейский вектор
Казахстан и Airbus договорились о поставках новых самолетов
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Чтоб не для «галочки»
Оскорбление есть – наказания нет
Когда один двор меняет целый мир
Стертые границы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]