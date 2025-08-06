Конференции Организации Объе­диненных Наций высокого уровня, посвященные вызовам и возможностям развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, организовывались уже несколько раз. Первая встреча в таком формате прошла в 2003 году в Алматы, вторая – в 2014-м в Вене.

Третью конференцию в этом году принимал у себя Туркменистан. В Авазу, где проходит мероприятие, прибыли лидеры и представители данной группы стран и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

В число развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, входят более 30 государств, расположенных в Азии, Африке, Европе и Южной Америке. Несмотря на существенные различия между ними, отсутствие выхода к морским путям создает для всей группы схожие проблемы. Затрудненный доступ к мировым рынкам, более высокие торговые и транспортные издержки негативно сказываются на возможнос­тях для экономического роста и привлечения инвес­тиций, не способствуют устойчивому развитию в целом.

Конференции ООН как раз и организовываются для того, чтобы государства, не имеющие выхода к морю, совместными усилиями могли найти политическое решение проблем и создать условия для полноценной реализации своего потенциала развития.

Повестка конференций затрагивает многие вопросы устойчивого развития – это не только связанность и сотрудничество в транзитно-транспортной сфере, но и, например, адаптация к изменению климата. Принимающиеся по итогам форумов программы действий отражают актуальные вызовы и намечают пути решения общих проблем через укрепление сотрудничества, принятие совместных мер, усиление международной поддержки.

Для Центральной Азии такие мероприятия имеют особое значение, поскольку все пять стран региона как раз и входят в группу стран, не имеющих территориального выхода к морю. В Авазе перед началом непосредственно конференции состоялась неформальная встреча лидеров центральноазиатской пятерки, участие в которой принял ­Президент Касым-Жомарт Токаев. В ходе мероприятия, как сообщила пресс-служба Главы государства, были обсуждены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества стран региона.

Выступая на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, Глава нашего государства поблагодарил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова за инициативу созвать конференцию, а также выразил признательность ­Генеральному секретарю ООН Антониу ­Гутерришу за приверженность решению проблем и реализации возможностей развиваю­щихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ).

– Более двух десятилетий назад ­Казахстан взял на себя ведущую роль, приняв у себя Первую конференцию ООН по развивающимся странам, не имею­щим выхода к морю, что ознаменовало начало его многолетнего непрерывного участия в этом процессе. В ходе этого исторического события была принята Алматинская программа действий, которая впервые включила вопросы Группы РСНВМ в глобальную повестку дня в области развития. Теперь мы собрались в Авазе, для того чтобы предпринять новые усилия для дальнейшего продвижения в достижении стоящих перед нами задач, – подчеркнул Глава государства.

По его словам, 32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, представляют более полумиллиарда человек. Многие из них по-прежнему сталкиваются с препятствиями в доступе к финансированию, технологиям и продвижению на мировые рынки.

– Ограниченные региональные транс­портные связи по-прежнему остаются основной проблемой для стран, не имею­щих выхода к морю. Эта проблема влечет за собой ряд экономических трудностей, включая высокие транзитные и торговые издержки, а также уязвимость перед геополитическими факторами. Эти ограничения влияют на благосостоя­ние граждан и снижают конкурентоспособность. Они еще более усугубляются конфликтами, экономическими санк­циями, сбоями в цепочках поставок и ростом глобального недоверия. Тем не менее Казахстан считает, что РСНВМ должны рассматриваться как равные и перспективные партнеры в формировании решений глобальной повестки дня. Голоса развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, должны быть громче, наше сотрудничество – глубже, а коллективные амбиции – смелее, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что ­Казахстан полностью поддерживает Авазскую программу действий в качест­ве дорожной карты на пути к устойчивому и инклюзивному будущему.

– Это важное начинание должно получить политическую поддержку транзитных стран, международных организаций по развитию и финансовых институтов. Необходимы инновационные финансовые механизмы для стимулирования инвестиций в такие ключевые секторы, как транспорт, энергетика и цифровая инфраструктура, – заявил Президент.

Еще одной насущной проблемой Касым-Жомарт Токаев назвал изменение климата.

– Многие страны РСНВМ сталкиваются с нехваткой воды, таянием ледников, опустыниванием и другими экстремальными погодными явлениями. Решение этих проблем требует скоординированных региональных усилий и активной международной поддержки. В то же время я считаю, что меры по борьбе с изменением климата должны оставаться сбалансированными и инклюзивными, отвечать обоснованным потребностям стран в области развития. Для укрепления наших совместных усилий по борьбе с изменением климата я приглашаю вас на Региональный экологический саммит, который пройдет в Астане в партнерстве с Организацией Объединенных Наций в апреле следующего года, – сказал Глава нашего государства.

Он сообщил, что Казахстан совместно с партнерами прилагает значительные усилия по укреплению региональной взаи­мосвязанности, продвижению цифровой трансформации и содействию долгосрочному устойчивому росту.

– Мы уделяем приоритетное внимание развитию транспорт­ных коридоров и транзитной инфраструктуры вдоль маршрута Север – Юг и Среднего коридора. Наша долгосрочная цель – создание единой сети железнодорожных, автомобильных, авиационных и логистических центров. Это укрепит позиции Казахстана как Евразийского транзитного хаба, на который в настоящее время приходится почти 85 процентов сухопутных поставок грузов между Азией и Европой. Мы также инвестируем в цифровизацию. Казахстан создал центр искусственного интеллекта Alem.AI в Астане и недавно запустил суперкомпьютер. Наши двери открыты для научного сотрудничества, и мы приглашаем партнеров присоединиться к нам, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Высказываясь по вопросам региональной повестки, Глава государства отметил: опыт Цент­ральной Азии показывает, что география не определяет судьбу.

– Мы движемся от нынешнего состояния без выхода к морю к будущему, где связанность по суше будет иметь не менее важное значение, – подчеркнул Президент. – Наш регион демонстрирует устойчивость в своем социально-экономическом развитии и показывает, что при наличии политической воли, стратегических инвестиций и международного партнерства отсутствие выхода к морю может стать мощным стимулом роста, а не препятствием. Мы являемся свидетелями того, как Центральная Азия превратилась в регион взаимовыгодного взаимодействия с динамично развивающимся потенциалом в области торговли, инвестиций, транспорта, связи, а также устойчивого управления ресурсами. Недавно Казахстан подписал с Организацией Объе­диненных Наций Соглашение о создании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана со штаб-квартирой в Алматы. Уверен, что это важное достижение для всего региона, которое полностью соответствует благородным целям Авазской программы. Еще раз выражаю благодарность Генеральному секретарю ООН и всем нашим центральноазиатским партнерам за поддержку инициативы Казахстана.

В завершение Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил твердую приверженность нашей страны целям и принципам группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

– Только путем укрепления международного партнерства мы сможем обеспечить, чтобы РСНВМ оставались неотъемлемой частью глобальной повестки дня в области развития, – подытожил свое выступление Глава нашего государства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на конференции, также подчеркнул, что встреча в Авазе призвана вновь подтвердить фундаментальный принцип: география не должна определять судьбу государств и народов. Он выразил уверенность в том, что неравенство, которое сейчас наблюдается между странами, имеющими и не имеющими выхода к морю, может и должно быть преодолено.

Приветствовав принятие Аваз­ской программы действий, Генсек ООН обозначил свое видение ключевых приоритетов для совместных действий в предстоящем десятилетии.

Так, он отметил важность ускорения структурной трансформации и экономической диверсификации, причем ключевым элементом, по его мнению, должна стать цифровизация, которая позволит преодолеть физические, территориальные барьеры и выйти на глобальные рынки. Также важным элементом является укрепление торговли, транзитной и региональной связанности, как физической (через развитие транс­портно-логистической инфраструктуры),­ так и нормативной (через гармонизацию стандартов, укрепление правовых рамок для беспрепятственной торговли и транзита).

– Страны, не имеющие выхода к морю, должны быть полноценно интегрированы в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости, переходя из позиций экспортеров сырья в ранг производителей высокотехнологичной продукции. Мировая торговая система должна быть реформирована с учетом ваших реалий, вызовов и устремлений, – отметил Антониу Гутерриш.

Еще один приоритет, обозначенный Генсеком ООН, – активизация усилий в области климата. По озвученным им данным, на развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, приходится менее 3% мировых выбросов парниковых газов, но от последствий изменения климата эта группа стран страдает непропорционально сильно. Также он отметил необходимость обеспечения финансовой поддержки РСНВМ.

Как подчеркнул Антониу Гутерриш, успех стран, не имеющих выхода к морю, – это ключ к успешной реализации повестки дня в области устойчивого развития в целом.