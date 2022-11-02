Путешествие в мир Жубановых

Уникальный концерт, посвященный 95-летию народной артистки СССР, композитора Газизы Жубановой, не оставил равнодушным ни одного слушателя.

Масштабную концертную программу в столичном ЦКЗ «Казахстан» организовал Союз композиторов РК.

– Подготовка концерта «Мир Жубановых», в котором представлены четыре поколения композиторов, проходила в течение года. Я долго думал, как слушателям открыть знаменитую династию Жубановых, внесшую огромный вклад в искусство, культуру, духовность Казахстана, – сказал председатель Союза композиторов РК Серикжан Абдинуров.

Нет ни одного казахстанца, не знакомого с творчеством этой династии музыкантов. Ее основоположник – Ахмет Куанович Жубанов, выдающийся исследователь казахской музыки, талантливейший композитор, дирижер, народный артист Казахстана, доктор искусствоведения, профессор, академик. Основатель оркестра имени Курмангазы, его первый дирижер и художественный руководитель был также одним из первых членов Союза композиторов республики.

Его дочь – Газиза Жубанова – выпускница Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, председатель Союза композиторов Казахстана, автор опер, симфонических и камерных сочинений, музыки к спектаклям и кинофильмам.

– Газиза Ахметовна много занималась общественной деятельностью, она, без сомнения, одна из тех, кто поднял композиторскую школу Казахстана на мировой уровень. Выдающийся педагог всю свою жизнь работала в консерватории, ее класс композиции окончили яркие музыканты, которыми мы сегодня гордимся. Среди них – Алмас Серкебаев, Толеген Мухамеджанов, Актоты Раимкулова, Гульжан Узембаева и многие другие. Они –фундамент композиторской школы страны, – отметил Серикжан Абдинуров. – Сын Газизы Ахметовны, композитор, дирижер, сценарист Алиби Мамбетов, был нашим другом, ровесником, мы вместе учились, но он, к сожалению, рано ушел из жизни.

Правнучка Ахмета Жубанова Карина Измайлова – студентка МГК им. П. И. Чайковского, лауреат международных и респуб­ликанских конкурсов – сейчас самый молодой член Союза композиторов РК. Она специально прилетела из Москвы, чтобы сыграть фортепианный концерт Газизы Жубановой и впервые представить свое произведение – романс для сопрано, камерного оркестра и фортепиано под названием «Утро».

Программа концерта оказалась разнообразной и многоплановой. Так, состоялась премьера концертштюка «Фольк-online» для фортепиано с оркестром Алиби Абдинурова. Были исполнены «Праздничная увертюра» Г. Жубановой, арии Абая и Ажар из оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди, симфонический кюй «Жарыс» Г. Узенбаевой, симфонические поэмы «Каракемер» К. Шильдебаева, «Бозторғай» Т. Мухамеджанова, «Ақ Орда» А. Мамбетова, «Дала сыры» А. Раимкуловой.

– Уверен, о композиторах династии Жубановых нужно говорить, давать возможность услышать их музыку молодому поколению. Ведь через творчество Жубановых можно проследить историю страны, этапы развития нашей музыкальной культуры. Состоявшийся концерт показал и то, над чем работают наши композиторы сегодня, познакомил с яркими образцами их творчества, – заключил Серикжан Абдинуров.