Свежий выпуск

Путешествие в мир Жубановых

Таша Нойер

Уникальный концерт, посвященный 95-летию народной артистки СССР, композитора Газизы Жубановой, не оставил равнодушным ни одного слушателя.

Масштабную концертную программу в столичном ЦКЗ «Казахстан» организовал Союз композиторов РК.

– Подготовка концерта «Мир Жубановых», в котором представлены четыре поколения композиторов, проходила в течение года. Я долго думал, как слушателям открыть знаменитую династию Жубановых, внесшую огромный вклад в искусство, культуру, духовность Казахстана, – сказал председатель Союза композиторов РК Серикжан Абдинуров.

Нет ни одного казахстанца, не знакомого с творчеством этой династии музыкантов. Ее основоположник – Ахмет Куанович Жубанов, выдающийся исследователь казахской музыки, талантливейший композитор, дирижер, народный артист Казахстана, доктор искусствоведения, профессор, академик. Основатель оркестра имени Курмангазы, его первый дирижер и художественный руководитель был также одним из первых членов Союза композиторов республики.

Его дочь – Газиза Жубанова – выпускница Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, председатель Союза композиторов Казахстана, автор опер, симфонических и камерных сочинений, музыки к спектаклям и кинофильмам.

– Газиза Ахметовна много занималась общественной деятельностью, она, без сомнения, одна из тех, кто поднял композиторскую школу Казахстана на мировой уровень. Выдающийся педагог всю свою жизнь работала в консерватории, ее класс композиции окончили яркие музыканты, которыми мы сегодня гордимся. Среди них – Алмас Серкебаев, Толеген Мухамеджанов, Актоты Раимкулова, Гульжан Узембаева и многие другие. Они –фундамент композиторской школы страны, – отметил Серикжан Абдинуров. – Сын Газизы Ахметовны, композитор, дирижер, сценарист Алиби Мамбетов, был нашим другом, ровесником, мы вместе учились, но он, к сожалению, рано ушел из жизни.

Правнучка Ахмета Жубанова Карина Измайлова – студентка МГК им. П. И. Чайковского, лауреат международных и респуб­ликанских конкурсов – сейчас самый молодой член Союза композиторов РК. Она специально прилетела из Москвы, чтобы сыграть фортепианный концерт Газизы Жубановой и впервые представить свое произведение – романс для сопрано, камерного оркестра и фортепиано под названием «Утро».

Программа концерта оказалась разнообразной и многоплановой. Так, состоялась премьера концертштюка «Фольк-online» для фортепиано с оркестром Алиби Абдинурова. Были исполнены «Праздничная увертюра» Г. Жубановой, арии Абая и Ажар из оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди, симфонический кюй «Жарыс» Г. Узенбаевой, симфонические поэмы «Каракемер» К. Шильдебаева, «Бозторғай» Т. Мухамеджанова, «Ақ Орда» А. Мамбетова, «Дала сыры» А.  Раимкуловой.

– Уверен, о композиторах династии Жубановых нужно говорить, давать возможность услышать их музыку молодому поколению. Ведь через творчество Жубановых можно проследить историю страны, этапы развития нашей музыкальной культуры. Состоявшийся концерт показал и то, над чем работают наши композиторы сегодня, познакомил с яркими образцами их творчества, – заключил Серикжан Абдинуров.

Популярное

Все
Распространители «синтетики» зачастую уходят от ответственности из-за того, что у стражей порядка нет возможности быстро сделать экспертизу.
Пили. Пьем! И пить будем?
Вспоминая большого мастера
Одиночество поэта
«Начинающий писатель будто корабль без руля и ветрил»
Коллизии в усыновлении
«Музыка» хлебного поля
Когда коза – не дереза
В обмен на обязательства
Хорошо там, где нас нет?
В Северо-Казахстанской области есть герои, способные взыскивать алименты даже с мертвых…
Путешествие в мир Жубановых
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Груженный машинами автовоз опрокинулся в кювет в Костанайской области
Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Алихан Смаилов подвел итоги председательства Казахстана в СНГ
Смаилов выступил с заявлением по итогам заседания Совета глав правительств СНГ
Избранница Иманбека из родного Аксу
Центральной Азии и Европе нужно строить мосты, а не стены – Токаев
12-летний мальчик угнал Toyota Camry в Уральске
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Свежий выпуск
«Показатель Эйнштейна»
Свежий выпуск
Сад или застройка?
Свежий выпуск
Профсоюзы – в приоритете
Свежий выпуск
За безопасное детство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]