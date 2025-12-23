Мы приехали в Казахстан – и многие остались здесь. Годы жизни на целине – это уже история. Для меня Казахстан – это труд, самостоятельность, серьезный выбор жизненного пути и профессии. Бескрайние просторы целины, большие дела и перспективы роста привлекали молодежь со всем нашей огромной страны – СССР.

Надо сказать и о том, что с детства я любил книги. Началось мое серьезное увлечение чтением в четвертом классе, когда учился в Яблонецкой школе на Житомирщине. Помню, что первой книгой был фантастический роман Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Книга захватила меня полностью, пробудила воображение, и в моем сознании начали формироваться первые серьезные интересы.

Именно тогда советская делегация во главе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым посетила США. В составе делегации был главный редактор газеты «Известия», известный журналист Алексей Аджубей. Вместе с коллегами в 1960-м он написал книгу об этой поездке – «Лицом к лицу с Америкой». Был снят и фильм, который получился интересным и убедительным. Для советских людей это было первое настоящее открытие далекой страны.

Фильм длился два с половиной часа, и его стали показывать во всех клубах СССР. Привезли его и в наш сельский клуб. Посмотреть фильм пришло на удивление много зрителей. Мне и моим сверстникам пришлось лежать под скамейкой и оттуда смотреть на жизнь в Америке. Фильм меня захватил и взволновал. Придя домой, вырвал из школьной тетради несколько листов и уже ночью записал все свои впечатления. Написанное отправил в районную газету «Радянське полисся».

Через три дня мое сочинение напечатали – и я был на седьмом небе от счастья! Тогда мне было 15 лет.

Через год мне выдали паспорт. Я стал граж­данином Советского Союза и поехал по комсомольской путевке на освоение целинных земель. Так исполнялась моя мечта о больших путешествиях. Я начал работать в украинском колхозе имени Тараса Шевченко.

Нам, приехавшим на целину, все казалось таким огромным, таким новым. Мы смотрели вдаль и не верили, что именно здесь, в Казах­стане, будет строиться наша жизнь. Она была трудной, но интересной и насыщенной. Мы были далеко от родителей и все решения принимали самостоятельно. Многому приходилось учиться. Например, жить среди людей разных национальностей.

Казахи и все население Казахстана относились к нам как к детям – серьезно, по-доброму, но не снисходительно. Нам поначалу хотелось вернуться домой. Однако время шло. И мы поняли, что сможем достойно себя проявить в Казахстане.

Первыми друзьями и советчиками стали для нас бригадиры, комсомольские активисты. Это Николай Прохоренко из Чернигова, Борис Жулбарисов, Лида Образцова, наш библиотекарь Нина Алексеевна – воспитатель общежития № 17, редактор газеты «За азбест» Иван Семендяев… Комсомол и творческая работа в газете очень помогли мне.

Тепло вспоминаю также Шолпан Гасийевну Сармурзину и ее брата Алтая, Исаака Оскаровича Гольдмана, Владимира Александровича Блощицына и весь коллектив треста «Кустанайстрой», Веру Григорьевну Семенову, которая сподвигла меня на комсомольскую и партийную работу.

Я работал и учился. После строи­тельного училища трудился на стройке, параллельно ходил на занятия в вечернюю школу, на подготовительные курсы пединс­титута. Поступил в КазГУ, затем были аспирантура и докторантура в Москве. Стал кандидатом, а затем доктором наук. Прошел весь путь журналиста – от рабселькора до главного редактора газеты «Ленинский путь» – «Костанайские новости».

О Президенте Касым-Жомарте­ Кемелевиче Токаеве скажу без лести и кратко. Недавно мне посчастливилось встретиться с ним лично, и сразу стало понятно, что это открытый и чуткий человек. Почувствовал это в момент вручения мне ордена «Барыс» I степени. Наш Президент – опытный дипломат, и неудивительно, что в это непростое время внешняя политика Казах­стана под его руководством остается взвешенной и дальновидной, укрепляется международный авторитет нашей страны.

С уверенностью могу сказать, что прожил долгую интересную жизнь. Главным наставником для меня стал казахский народ – с его обычаями, искренним гостеприимством и готовностью поддержать каждого. Я с уважением и любовью отношусь к стране, в которой живу. Желаю ей мира и благополучия. Низкий поклон за доброту, которую казахский народ проявил к целинникам – людям, приехавшим на эту землю и оставшимся здесь навсегда.