Путевки в Турцию взлетели в цене

Цены выросли для всех, кроме жителей одного города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Dаta hub

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В июне стоимость организованного отдыха в Турции в среднем по РК возросла на 28,5% на годовом уровне. Такое подорожание стало самым ощутимым по меньшей мере с начала 2011 года, следует из данных БНС АСПиР РК.

«Заметнее всего выросли цены в Кызылординской области – сразу на 82%, а в Астане и Алматы подскочили примерно на треть. Однако, как мы уже сказали, есть один город, где статистика зарегистрировала снижение цен. И кто это у нас особенный? Шымкент», - говорится в публикации.

По официальным данным, тут отдых в Турции обходился на 20% дешевле, чем годом ранее. Больше того, в июне 2023-го статистика тоже фиксировала годовое падение, сразу вполовину. Правда, отмечает автор публикации, тут мог быть эффект высокой базы: в июне 2022-го шымкентские цены на путевки выросли год к году в два раза.

Те, кому Турция не по карману, могут отдохнуть на Алаколе. Напомним, ранее акимат области Жетiсу собрал информацию о рейсах по направлению на озеро Алаколь.