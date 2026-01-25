Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (94-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24kz

Фото: ФТК

В 1/8 финала Путинцева встретилась с американкой Ивой Йович (27-е место) и разгромно уступила ей в двух сетах – 0:6, 1:6. Таким образом, казахстанка завершила выступление на турнире.

Напомним, что Юлия Путинцева дошла до четвертого круга Australian Open впервые в карьере. Ранее по ходу турнира она победила бразильскую теннисистку Беатрис Аддад Майю (61-е место) – 3:6, 7:5, 6:3, француженку Эльзу Жакмо (60-е место) – 6:1, 6:2 и представительницу Турции Зейнеп Сёнмез (112-е место) – 6:3, 6:7, 3:6.

