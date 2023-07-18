Пьяная женщина спала возле подъезда вместе с маленькими детьми в Актау

скрин видео

В 6 микрорайоне Актау возле подъезда дома № 28 одна из жительниц города обнаружила спящую женщину, рядом с которой лежали у входа двое малолетних детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

Происходящее очевидица засняла на видео. По её словам, женщину с детьми она увидела 17 июля в 02:40.

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что вызов касательно этой женщины поступал на пульт дежурного "102", но 16 июля, в 23:40.

"На пульт сообщили о том, что женщина с двумя детьми ходит пьяной возле дома № 33 в 11 микрорайоне. Прибывшими на вызов сотрудниками полиции была обнаружена женщина с несовершеннолетними детьми. В ходе установления её личности стало известно об отсутствии у неё места жительства. Детей поместили в детскую областную больницу", - рассказали в пресс-службе областного ДП.

В отношении женщины составили административный протокол по статье 440 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

Пользователи Сети же сообщают, что женщину уже помещали в городской центр адаптации, однако уже сегодня её снова видели в 28 микрорайоне в нетрезвом состоянии. Помимо этого, они задаются вопросом о местонахождении отца детей, и не беременна ли в данный момент заснятая на видео женщина, пишет портал.